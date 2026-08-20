美債保衛戰｜貝森特突出手擴大長期國債回購規模　自揭華府底牌

今年一連串出人意表的操作後，斯科特·貝森特已成為數十年來對金融市場干預最力的美國財政部長！彭博報道形容，他押上自身信譽，試圖遏止美國借貸成本可能造成破壞性影響的升勢。



事實上，這波債券的賣盤一直有序進行，且已持續數月。然而，在10年期美債殖利率(貝森特設定的金融基準)升破特朗普重返白宮前的水準後，他隨即出手，分析認為華府的憂慮正日益加深。



美財政部出手，試圖遏止美國借貸成本可能造成破壞性影響的升勢。（新華社）

美債殖利率和美元聞訊走低

周三財政部宣布，將把10年至30年期國債的流動性支持回購操作規模至少提高一倍，距離公佈舊債回購日程安排才兩周。

這一消息推動30年期殖利率下跌近10個基點，至5.18%，從2007年以來的最高水平回落。美元創三個月以來的最大跌幅。

其實，財政部本月稍早已為削減較長天期公債發行量的可能性打開大門。據彭博報道，7月31日貝森特主導了美國30年來首次買入日圓，此舉被視為降低了日本為購買日圓而賣出美債的需求。今年年初，貝森特也啟動了所謂的匯率詢價(即當局致電銀行詢問日圓報價)，甚至讓一位前日本官員大吃一驚。

2026年7月14日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮橢圓形辦公室，參與美國與伊拉克舉行的雙邊會談。（Reuters）

貝森特「絕對是個行動派」

「他絕對是個行動派，」研究機構OMFIF的Mark Sobel向彭博說。曾任職美國財政部的他表示，這讓人聯想到他出身對沖基金的背景。至於動機，他說：「在我看來，很明顯，他和政府都對長期殖利率攀升憂心忡忡。」

身為美國經濟政策和金融市場的掌舵者，歷任財政部長往往不得不在危機時刻出手干預。但目前並非如此，因為這波債券的賣盤一直有序進行，且已持續數月。然而，在10年期美債殖利率(貝森特設定的金融基準)升破特朗普重返白宮前的水準後，他隨即出手，顯示華府的憂慮正日益加深。

市場對通膨、聯儲會政策制定以及龐大的財政赤字多重疑慮交織，導致美債殖利率攀升，不僅使抵押貸款利率居高不下，在距離11月大選僅剩數月之際，也對經濟成長構成阻力。