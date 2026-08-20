美債保衛戰｜美財政部增加美債回購　摩通潑冷水︰治標不治本

美國財政部出人意料地試圖抑制長期借貸成本，分析師認為，可能難以取信於市場，且隨著時間的推移，反而可能推高期限溢價和殖利率。



美國財政部周三表示，將把10年至30年期國債的回購操作規模至少提高一倍，旨在提供「更大的流動性支持」，導致美國長期債券殖利率走低。但據彭博報道指，摩根大通表示，此舉只是治標不治本：在經濟接近充分就業之際，美國的財政赤字仍相當於GDP的6%。

Jay Barry等策略師在一份報告中寫道：「若沒有真正的財政整頓，我們擔心市場將認為這項行動缺乏可信度。」他們指出，如果財政部在債務管理方面採取更具機會主義的做法，並進一步偏離其「常規且可預測」的原則，可能會導致期限溢價和殖利率隨著時間的推移而上升。

美國聯邦政府債務首次突破40萬億美元。（GettyImages）

美國的公共債務已突破40萬億美元，在華府持續發行愈來愈多債券之際，政策制定者試圖控制借貸成本，面臨的風險也隨之升高。接受彭博Markets Pulse調查的受訪者中，約60%表示，美國債務情勢將持續惡化，直到引發一場重大危機。

其影響遠遠超出聯邦政府預算，因為美國公債殖利率是全球借貸成本的基準。殖利率上升可能傳導至美國房貸和企業債務，也可能波及全球各地的貨幣和主權債券。