特朗普「助攻」　 比特幣強勢反彈　 空軍2021年以來最大規模平倉

飽受重創的比特幣市場突然復甦，一度飆升近8%，並觸發自2021年有記錄以來最大規模的空頭平倉潮。



Coinglass的數據顯示，短短一小時超過10億美元的比特幣空頭頭寸被平倉，突顯此次價格反轉速度之快。比特幣周三升至約69,500美元，來到6月以來最高水平，創3月以來最大漲幅。

交易員獲得新的買入理由。美國總統特朗普在白宮會見了Coinbase Global Inc.、Payward Inc.和Blockchain.com Group Holdings Inc.等公司的加密貨幣行業高管，進一步增強了市場對本屆政府利好數字資產發展的樂觀預期。與此同時，借貸成本下降也為市場提供了額外助力。

加密貨幣（比特幣）的呈現。（Reuters）

「在空頭回補推動下，比特幣向7萬美元邁進，表明買家正在恢復信心。不過，這輪漲勢目前面臨關鍵考驗，即能否保持勢頭，並向7.5萬美元區域發起挑戰，」投資及交易平台IG首席技術分析師Axel Rudolph表示。

此次價格波動的幅度，也反映出市場在變得高度單邊化。前期經過數月下跌，比特幣一度跌破6萬美元，空頭頭寸在這種經常過度波動的資產中積聚。一旦價格轉而上行，空頭被迫買入回補，進一步加速了反彈行情，從而形成加密貨幣市場在長期單邊走勢後經常出現的急劇反轉行情。