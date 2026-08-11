Anthropic據報向比特幣挖礦公司埋手　鎖定90億美元算力協議

AI企業用盡方法谷算力！彭博引述知情人士透露，Anthropic與比特幣挖礦公司Riot Platforms達成一項價值91億美元的算力協議。該交易突顯出這家全球領先的人工智能(AI)大模型公司正在加緊鎖定算力，以滿足客戶需求。

Riot近來開始銷售AI數據中心算力資源。Riot周一早些時候披露，已與一家「領先的前沿AI」公司簽署20年協議，將從其德克薩斯州Rockdale園區提供191兆瓦的數據中心容量。因涉及未公開信息而要求匿名的知情人士稱，這家公司就是Anthropic。

報道稱，Anthropic近幾個月已與多家AI雲計算供應商簽署算力協議。該公司最近與成立僅數月的AI基礎設施初創公司Volta Infra簽署了價值100億美元的算力協議，今年5月份還同意在未來三年向SpaceX支付近450億美元，用於獲取算力資源。

Riot披露，其與領先的前沿AI公司達成的協議將持續至2048年6月，預計可帶來91億美元營收。協議還包含兩次各延長五年的選擇權，若全部行使，Riot獲得的總營收最高可達161億美元。