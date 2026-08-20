Shein招股前夕　據報尋求博裕、瑞銀等成基石投資者｜新股IPO

電商股Shein 來港招股，據報正找重磅投資者撐場。彭博引述知情人士透露，包括亞洲私募股權公司博裕資本以及瑞銀集團旗下一家資產管理公司在內，一些機構正在與Shein Global Holdings Ltd.磋商作為基石投資者參與後者香港IPO的事宜。



他們稱，中國互聯網巨頭騰訊和General Atlantic也一直在考慮是否承諾購買此次發行的股票。這些因為事未公開而不願具名的人士稱，Shein計畫至少撥給基石投資者4億美元的股票。

他們稱，這家快時尚零售商還與易方達、景林資產管理和老虎環球分別接觸，以評估他們成為基石投資者的興趣。基石投資者可分配到的股票數量有保證，但需要在約定期限內一直持有股份，鎖定期一般為六個月。Shein大部分潛在基石投資者都是該公司現有的股東。

資料圖片：中國快時尚品牌Shein的衣服。（Reuters）

IPO募資料約20億美元

報道續指，這些知情人士還說，相關討論仍在進行中，基石投資者陣容及其他發行細節尚未最終確定。部分知情人士說，Shein目前計畫於8月24日開始接受IPO認購，並於9月1日左右掛牌上市。

據彭博早前報道，該公司尋求在此次IPO中募資約20億美元，可能尋求260億至270億美元的估值。

General Atlantic和瑞銀的發言人拒絕置評。Shein、博裕、易方達、景林、騰訊和老虎環球的代表暫未回覆置評請求。