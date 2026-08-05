Shein據報最快周四預路演　曾傳本月中啟動IPO　最多籌235億元

正在籌備上市的快時尚零售商Shein，最快在周四（6日）進行預路演，以評估投資者對其香港首次公開募股（IPO）的需求。



據《彭博》引述不願具名的知情人士表示，Shein可能於周四啟動預路演。

此前知情人士表示，該公司可能尋求通過此次上市籌資約20億至30億美元，上市或於本月進行。

Shein的一位代表沒有立即回應置評請求。

最快月中啟動IPO

《路透》日前引述消息人士報道，該公司最快於8月中在香港啟動IPO，目標估值介乎300億至400億美元（約2,340億至3,120億港元）。

消息人士表示，Shein上周已展開上市前投資者推介活動，招股工作最快於本月中至下旬啟動。若最終以300億至400億美元估值上市，將較2022年高峰時的982億美元估值大幅回落，亦低於2023年及2024年私募融資時的640億美元估值。

2025年9月24日，中國快時尚品牌Shein旗下的快閃店在倫敦開業。（Reuters）

報道提到，消息人士指出，最終估值及上市時間表尚未落實，仍可能因應投資者反應而調整。

另一方面，據日前《彭博》另一份引述知情人士的報道，Shein正在考慮降低後期投資者的投資成本，這些投資者是在公司估值高達640億美元時入場，因為這家快時尚零售商正準備以低得多的估值在香港上市。

2024年12月14日，英國利物浦，中國快時尚電商平台Shein的公司標誌出現在一排服裝上。（Reuters）

上市估值約為400億美元

報道引述不願具名的知情人士表示，該公司可能會向 Pre-D輪、D輪和 D+輪融資的投資者提供現金支付，和額外的免費B類股票組合。知情人士稱，此舉將有助於將這些投資者的成本基準降至約400億美元的估值水平，從而使其與計劃中的首次公開募股（IPO）估值更為一致。

知情人士表示，相關方案仍在考慮中，尚未做出最終決定。他們補充道，向這些投資者支付的現金金額及發放的額外股票數量，將取決於 Shein在IPO中獲得的最終估值。