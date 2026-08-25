TVB丨無綫中期虧損縮至7361萬　本港維持78%電視收視佔有率

無綫集團(0511)(TVB)公布，截至6月底止中期股東應佔虧損縮小至7,361.2萬元，而去年同期則蝕1.08億元。期內，每股虧損0.16元，不派中期息。

上半年，收入12.58億元，按年跌16.04%。其中，電視廣播收入7.9億元，跌3.51%；數字媒體收入1.93億元，升0.85%；中國內地業務收入1.36億元，跌61.32%；國際業務收入1.39億元，升2.2%。

期內毛利增長1%，此乃受益於持續嚴控成本及縮減表現欠佳業務，使直接銷售成本減少26%。毛利率提升至45%（2025年為37%）。

集團稱，4條地面電視頻道於香港維持78%的電視收視佔有率，期內每周接觸480萬名在家觀眾。在中國內地，我們的頻道於廣東省每月接觸超過2,200萬名觀眾。同時，集團於香港及海外市場的數字平台及官方社交媒體賬戶，於本期間平均每月服務超過1.27億名活躍用戶，並累計錄得近41億次影片觀看量。

《社畜求生101》道盡打工仔辛酸。（官方提供圖片）

在人工智能內容開發方面，集團於期內再創重要里程碑，推出首部人工智能微動畫片集「社畜求生101」。該作品由集團的人工智能內容創作團隊FF工作室創作，在電視、數字串流及社交媒體上均獲觀眾的正面迴響，並成功吸引多項重要贊助。

展望未來，無綫集團稱，在大灣區廣告收入持續增長的勢頭帶動下，預期地面電視廣告收入於2026年餘下時間將維持溫和增長。同時，又預期數字廣告收入在年內餘下時間可繼續保持雙位數的增長率。

中國內地業務方面，在更多合拍劇項目帶動下，無綫預期2026年下半年業務表現將有所提升。截至2026年6月30日，集團共有五部合拍劇處於不同製作階段，包括「夫妻的博弈」、「模仿人生」、「模範律師團」、「玫瑰戰爭」及「枱底」。