馬雲出手撐阿里！　消息︰豪斥6億港元掃入公司股份

阿里巴巴(9988)配股集資800億元，累股價一度急挫。繼公司高層蔡崇信、吳泳銘於過去兩日累計增持合共價值超過2億元的公司股份後，據悉阿里創辦人馬雲也出手，金額達6億港元！換言之，蔡崇信、吳泳銘及馬雲近日累計斥資逾8億港元掃入阿里巴巴股份。



據消息人士透露，自阿里巴巴配售股份以來，創始人馬雲連日增持阿里港股，總金額超過6億港元。消息人士又指，連日增持公司股份彰顯馬雲對阿里實現AI戰略目標、把握長期增長機遇的堅定信心。

阿里巴巴重上配股價

受配股消息拖累，阿里昨日（24日）急挫，收市跌8.5%，收報112.5港元，失守112.7港元配股價。當日，蔡崇信、吳泳銘出手掃貨，增持阿里股份，涉資1.2億港元。

來到今日，阿里股價喘定，重上配股價樓上，收報114.2港元。而據港交所權益披露顯示，蔡崇信於周二再以每股平均價約113.47元增持72萬股普通股，涉資約8,200萬港元，與周一增持金額相若。

是次增持後，阿里巴巴管理層（蔡崇信及吳泳銘）已於過去兩日累計增持合共價值超過2億元的公司股份。

換言之，蔡崇信、吳泳銘及馬雲近日累計斥資逾8億港元掃入公司股份。