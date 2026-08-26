車隊奪優秀服務獎　「的士邦」稱開心過牌價升一球︰唔係錢買到！

的士服務質素委員會與運輸署合辦的士服務嘉許計劃頒獎典禮2025日前完滿舉行，典禮旨在表揚優秀的士司機和的士服務管理團隊。

人稱「的士邦」的鄭子邦，其「幫到你車隊」車隊獲得「優秀的士服務管理團隊」獎。鄭子邦向溫多娜稱收到消息一刻十分振奮，「開心過﹙的士﹚牌價升一百萬！因為呢個獎係運輸署有份頒，係由的士乘客投票，唔係錢買到！」

鄭子邦的車隊現時管理逾200架的士，他直語，時代已改變，同業也要不斷改變，提升服務質素方是王道，「我成日話的士係香港嘅卡片，喺香港四圍走，必須做得好！例如唔好講粗口、唔好拒絕過海之類！」

人稱「的士邦」的鄭子邦﹙左﹚，其「幫到你車隊」車隊獲得「優秀的士服務管理團隊」獎。

的士司機趨「專業化」

好的服務人言人殊，但具體而言，鄭子邦稱，其車隊多為較寬敞的電動車車款，車上也會提供水、紙巾及叉電線。另外，他認為，不少司機「燥底」皆因無生意、「搵唔到食」，因此其車隊司機主要接單，收入較有保障。另外，他稱，自己亦會向司機提供課程，教導危機處理，「爆咗軚點處理？有啲老師傅真係就咁停喺馬路上換軚！」

此外，鄭子邦亦稱，近年多了不少年輕人加入車隊，學歷背景很好，「我有位司機擁有演奏級鋼琴資格，由於平時教琴未必夠養家，故揸的士；又有一位之前做護士，搵5萬、6萬一個月，可惜被裁而入行！」 鄭子邦稱，勤力的的士司機，每日淨袋1800元也不出奇，「香港地方發展多咗，扯咗一批車走，司機肯做月入3萬、4萬一定有！」

另外，他稱，隨著網約車合法化，合資格司機數目將由目前5萬名減至1萬，已經開始有一些網約車司機轉為的士司機。