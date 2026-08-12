APEC倒數100天：深圳的士司機狂練多國語言　修改10萬處外語公告

「Hello」、「Bonjour」、「Guten Tag」……



在深圳的街頭，有這樣一位出租車司機，年過半百，沒請過英語老師，也沒出過國，卻說得一口流利的英語。靠着看電影自學、與外國乘客聊天，他硬生生把一輛計程車的方寸天地變成了「國際會客廳」。

他的名字叫龍忠良，是深圳計程車的一名「老司機」。作為「APEC東道主」城市，越來越多外國友人來到深圳。當人們坐上他的計程車時，總會被他友善的服務所感動。他不僅能用多語種和外國友人打招呼，還會用英語向乘客介紹他所認識的深圳。

深圳啟動了迎接第33屆亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的倒數100天活動。（新華社）

「人人都是東道主」——這是深圳全民迎接APEC時，掀起的城市熱潮。8月10日，APEC倒計時100天的指針正式撥響。如果此時你問，一座城市「準備好了」是什麼樣子？深圳給出的答案，不只是橫幅與口號，還有那些不動聲色卻觸手可及的變化。

盛會之約 深圳準備好了

不久前，博主@曉明哥DonLee在社交媒體上拋出一個問題：「不會中文，也能來深圳嗎？」他帶着鏡頭走街串巷，一番實測後，結論讓網友直呼「意外」：這座以「科技」聞名的城市，竟已悄然升級為如此「洋氣」的國際都市。

APEC召開前的深圳圖集▼▼▼

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事實上，這並非刻意的「應試」，而是一場城市能力的自然溢出。

如今，當一位外籍客人降落在深圳寶安國際機場，他會有這樣的體驗：從廊橋到行李提取處，中、英、日、韓四語標識全程為他導航。走出抵達大廳，「境外來賓綜合服務中心」的工作人員手持可翻譯百餘種語言的設備，隨時解答從支付到交通的一切疑問。深圳地鐵閘機前，只要掏出境外銀行卡輕輕一拍，就能「一拍即乘」（Tap to Ride）。深圳已成為繼香港、廣州後粵港澳大灣區第三座支持該功能的城市。

「面子」上的更新遠不止於此。過去一年多，深圳組建了外事、交通、文體等多個部門的專項工作組，聯動專職巡查隊伍、專家團隊、城市志願者等力量，在深圳的大街小巷排查整改了超過10萬處外語公示語。更底層的改變，是「裏子」的激活：公務員、社區書記登台「英語大比武」，外賣小哥、出租車司機、志願者紛紛加入英語學習陣營。一座城的國際化，正是每一個人「充電賦能」、積極參與的結果。

這股熱情，也感染了生活在這裏的外籍人士。越南籍志願者阮瓊江，在深圳定居近20年，曾服務過河內APEC。如今，她穿上了福田的「紅馬甲」，活躍在高鐵站和口岸。她的心願很簡單：

越南嘉賓來的時候，我希望能用母語為他們提供更貼心的服務。

她的背後，是福田區集結的來自28個國家和地區、覆蓋11個語種的近1500名國際志願者。在深圳多地，這樣的變化在悄悄發生：在光明區，新湖街道培訓的150多名掌握英、俄、韓、日、泰、葡等多語種的志願者正式上崗，為光明科學城的涉外工作提供服務；在南山區，海上世界、蛇口郵輪母港的國際志願者們，穿上紅馬甲，為外籍遊客提供指引和幫助……

如果說上述的「軟服務」練的是城市內功，那麼拔地而起的新地標，則是深圳向世界亮出的硬朗「身板」。

香蜜湖畔，深圳國際交流中心已正式啟用，在剛剛落幕的APEC林業部長級會議中，納八方來客、迎四海賓朋；深圳國際美術館開館三月有餘，國際藝術大師作品精彩亮相，吸引海內外觀眾，觀展人次突破25萬；華南最大的綜合類自然博物館——深圳自然博物館上月開門迎客，立即成為中外遊客競相打卡的文化新地標。

7月27日至28日，2026年亞太經合組織林業部長級會議在廣東省深圳市召開。（新華社）

與此同時，11條地鐵新線、5大綜合交通樞紐加速成網，皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區正式啟用，創新通關機制，為亞太互聯互通增添亮眼一筆……一座城，正鋪展開它的通達之翼，靜待賓客如約而至。

從空中廊橋到地下鐵軌，從國際語言環境到城市新地標——深圳正以「繡花功夫」，織就一張有精度更有温度的城市服務網。這張網，就是它迎接APEC最真誠的「心意」。

奇蹟之城 能為亞太帶去什麼

深圳為APEC準備的，遠不止一座井井有條的城市。更深層的引力，來自它骨子裏的創新基因。

一雙「機器眼」，能看見什麼？在前海思謀智能製造博物館，它能瞬間鎖定耳機曲面上微米級的瑕疵，也能識別鏡片上人眼難察的1/8毫米隱形二維碼。這雙「眼睛」背後的工業AI智能體，已從深圳走進了全球超過730家企業的生產線，遍佈香港、東京、新加坡。

智平方的人形機器人「愛寶」在深圳人才公園的模塊化服務空間「智魔方」內「上崗」。（南方日報）

這個細節揭示了一個深刻轉變：深圳帶給亞太的，早已不止於商品，更是能提升全產業鏈效率的「智造」方案。曾經，「三天一層樓」是著名的「深圳速度」；如今，工業大模型走進產線，人形機器人進廠「打工」，「深圳奇蹟」正以數字化、智能化的方式續寫。

深圳承接APEC流量的底氣，更源自硬核且厚重的經濟答卷：今年上半年，深圳對APEC其他經濟體進出口1.98萬億元，增長33%，佔全市外貿近七成。在比亞迪總裝線上，平均每38-55秒就有一輛新能源汽車下線。這些駛向亞太的，不僅是產品，更是綠色轉型的「深圳實踐」。

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深圳的創新，從不懸浮於實驗室。從光明科學城的大科學裝置，到河套的深港跨境協同，再到前海的高水平開放，深圳一直在突破。創新，最終要實現的是「共同繁榮」。深圳已將創新的紅利轉化為城市日常：這裏，1350個公園串聯成「山海連城」，城市用「繡花」功夫補齊城中村、老舊小區等公共服務短板，讓市民幸福感可感可知。這與APEC倡導的包容、可持續增長遙相呼應——發展的成果，應當更公平地惠及每一個人。

兩城接力 擁抱世界機遇

當龍忠良師傅開着車，向全球遊客推薦深圳時，他身處的這座城市，正與整個粵港澳大灣區進行着一場更深遠的「接力」。

這場盛會的序章，早在今年2月就由廣州寫就。作為APEC「中國年」的首場正式活動，第一次高官會在廣州舉行。那時，嘉賓們走進海心沙、海珠濕地、永慶坊，感受老城市的新活力。8月6日，接力棒繼續交到深圳手中。「相約深圳 見證奇蹟」媒體採風活動開啟，記者們走進深圳科學技術館等地，那聲「Hello World!」的點亮，正是這座創新之城向世界發出的邀請。

作為APEC「中國年」的首場正式活動，第一次高官會在廣州舉行。（廣州日報）

從廣州到深圳，兩座世界級城市的接力，傳遞的是同一個信號：粵港澳大灣區，已站上亞太合作的最前沿。盛會選擇深圳，本質也是選擇了它身後的世界級灣區。

今年，穗深城際已全線貫通，廣深兩大機場實現軌道直連；深中通道通車兩周年，將珠江口東西兩岸壓縮進30分鐘生活圈。前海，承載「依託香港、服務內地、面向世界」的使命，上半年實際使用外資上漲102.9%，「港資港法港仲裁」讓外資安心落子。當大灣區經濟總量突破15萬億元，「深圳—香港—廣州」創新集群首次躍居全球第一時，世界看到的，已是一個深度融合、協同不息的超級城市群。

為什麼是深圳？答案或許就在於，這裏有堅守初心、腳踏實地奮鬥的普通人，有將微米級技術推向全球的創新企業，更有比肩紐約、東京灣區的世界級灣區作腹地。

為什麼是大灣區？因為這裏濃縮了中國改革開放的智慧與經驗，藴含着亞太共同繁榮的未來圖景——開放、創新、互聯、共享。

100天后，當亞太賓朋齊聚鵬城，他們感受到的將不僅是盛會的規格與排場。當他們坐上深圳的出租車，接過司機遞來的一瓶水，聽到一句無比真誠的「歡迎來到深圳」——關於「共同繁榮」的宏大敘事，便有了最具體、最温暖的註腳。

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