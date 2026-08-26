內地追稅陰霾吹襲上市公司　逾百企收「補稅」通知　呢間因而蝕錢

內地加大「追稅」力度，並擴至上市公司！據彭博對公告的分析，2026年上半年，已有100多家上市公司收到補繳稅款及滯納金的通知，總額約達77億元人民幣。



北大荒稅單金額 約2025年淨利潤120%

報道以北大荒做例子，稱該自二十多年前上市以來，該公司從未公佈過上半年虧損的中報，但這一趨勢將於今年被打破。原因並不是莊稼歉收、欺詐或股市崩盤，而是稅務部門向這家中國第三大農業集團旗下的上市公司下達了通知書，要求公司就其不應享受的稅收優惠進行補繳，「賬單」金額相當於該公司2025年淨利潤的120%。投資者應聲拋售北大荒股票，使得該公司市值在6月份的短短三個交易日裡就蒸發了五分之一。

報道稱，相比北京經濟諮詢公司龍洲經訊﹙Gavekal Dragonomics﹚估計的去年產業政策支持規模約4000億元，且基本用在了減輕企業財務負擔上，今年要求補繳的稅款微不足道。但彭博的分析顯示，對許多企業而言，補稅金額吞噬了相當多的上半年利潤。

2026年上半年，已有100多家上市公司收到補繳稅款及滯納金的通知。﹙資料圖片﹚

或告別高額補貼 實現經濟成長目標模式

彭博又認為，這或許只是個開始，指出當前地方政府正在積極尋找新的財政收入來源。由於內需疲弱，稅收收入已從2023年的高點下降，而土地出讓收入 —— 昔日的可靠「現金牛」—— 正以兩位數百分比的速度萎縮。

這次的稅務整頓行動，報道認為，也意味著告別數十年來建立在各省市用高額補貼來實現經濟成長目標之上的成長模式。「GDP競賽模式正在淡出，」法國外貿銀行亞太區首席經濟學家AliciaGarcia-Herrero表示。「預計地方層面未來行事會更加謹慎。」

值得一提，「補稅」情況亦出現在個人層面，早前傳出內地對境外保單收益徵稅。國家稅務總局其後明確指出，內地居民的境外保單收益（包括分紅及預繳保費利息）屬於全球所得應納稅範圍，須依法徵收20%的個人所得稅。雖然國稅總局相關司局負責人重申，「這並非新政策，更非專門針對香港保險市場，外界毋須過度解讀」。