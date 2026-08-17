境外追稅、美加息打擊樓市？邱達昌料港樓價升15%　唯更看好內房

近日內地加強境外追稅，加上早前收緊資金外流，市場憂慮將打擊本港樓市，遠東發展(0035) 主席兼行政總裁邱達昌就認為，香港樓價已「好難再跌」，預計未來兩年住宅樓價仍能有15%的升幅。他指出，內地相關措施並非等同限制內地人來港買樓，故相信內地買家對港樓支持仍在，對本港樓市不會帶來太大影響。至於息口，他個人預計，美國聯儲局最多只會加息一次，相信對樓價同樣不會帶來太大影響。



近日內地加強境外追稅，加上早前收緊資金外流，市場憂慮將打擊本港樓市，遠東邱達昌就認為，香港樓價已「好難再跌」，預計未來兩年住宅樓價仍能有15%的升幅。

撞正寫字樓一個Cycle︰好傷！

本港樓市冰火兩重天，相較住宅樓市暢旺，本港商業房地產則仍待復甦，對於後者何時見谷底，邱達昌就坦言：「真係會有排consolidate（整固）」。他指出，商業房地產市場仍面對新供應不斷的問題，以遠東發展寫字樓為例，以往呎租達60至70元，現時跌至30至40元，「無choice啊，隔離中環中心都跌到70蚊，點會60蚊同我租呢？」而政府又推工廠大廈轉寫字樓，加大二三線寫字樓供應，租金可以低至到10至20元，「撞正寫字樓一個cycle（周期），好傷！」

而事實上，遠東發展在香港、內地、新加坡及馬來西亞等多地，均有地產及酒店等業務，對於最看好哪個房地產市場前景，他就認為，會是內地一線城市市場，包括上海及深圳，以及科技發展快速的杭州，這些市場目前已緩慢復甦(come back)，「我呢句可能好多人唔同意，因為唔係好迎合潮流。」

本港樓市冰火兩重天，相較住宅樓市暢旺，本港商業房地產則仍待復甦，對於後者何時見谷底，邱達昌就坦言：「真係會有排consolidate（整固）」。

最看好上海、深圳及杭州樓市

他解釋，內地樓價特別是上海、深圳及杭州這些地區，已累計一定跌幅，但內地高科技及工業等發展強勁，並帶動財富效應，會為樓市帶來支持。而遠東也有加大在內房市場投資，近期也上海推出1700個長租公寓單位。

但他也坦言，若果是港人自己計劃買樓自住，就會建議買香港樓，「唔好買到咁遠，非洲有金礦，唔代表個個都要去掘」。而近年也有港人或者內地專才北上臨近的深圳買樓，他認為會可以考慮。

維持明年負債率降至50%的目標

市場關注遠東發展負債問題，邱達昌表示，公司負債率已由早期的70%有所回落，仍維持明年降至50%目標。而遠東發展已將減債列為首要目標，透過資產出售及營運現金流持續降低槓桿。

對於最看好哪個房地產市場前景，他就認為，會是內地一線城市市場，包括上海及深圳，以及科技發展快速的杭州，這些市場目前已緩慢復甦(come back)。（新華社）

作為貿發局旗艦海外推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong），今年在馬來西亞場次的參展商，邱達昌分享，自己30年前和太太來馬來西亞創業，當年只有8個員工在唐人街起家，目前集團已發展為當地四大發展商之一，聘請有3,500名員工，並有業務在當地股市上市。

馬來西亞樓市近年表現佳於本港

他表示，馬來西亞樓市近年表現佳於本港，三年來升幅達約20至30%，若果有意入市投資收租會值得考慮。而酒店業務方面，這裡房價一間房每晚價錢約為1,500至2,000元，較香港便宜約一倍，但入住率則高達80至90%。

在他看來，馬來西亞能夠真正對外來文化持開放態度，例如這裡能夠有印度學校及電視台，也接受中國文化，故此會容易接受外商前駐。而法制方面，馬來西亞和香港一樣實施普通法，言語方面當地人除了本地話外，也懂英語，故此能夠與香港溝通到。

在外交方面，雖然政府會更換，但外交政策並沒有太大改變，仍然和中國維持友好密切關係。而事實上，近年內地鼓勵從事數據中心業務的企業出海至馬來西亞，相信兩國能夠繼續保持友誼。