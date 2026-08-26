亞幣保衛戰｜澳洲養老金巨頭大舉超配日圓　理由︰加息前景被低估

日圓疲弱，但有重磅機構投資者押注看好！澳大利亞第二大養老金管理機構Australian Retirement Trust（簡稱ART）建立了多年來最大的日圓超配倉位，押注市場低估了日本央行加息前景。



削減美元配置 買入日圓

ART管理約3700億澳元（2650億美元）的養老儲蓄。該公司高級投資組合經理Jimmy Louca接受彭博新聞社採訪時表示，隨著日圓兌美元跌向160，該基金在過去六個月增加日圓敞口，部分資金來自削減美元配置。

在不少投資者尋求做空日圓之際，ART選擇逆勢做多，原因為何？隨著交易員押注日本央行在能源成本高企的情況下不會急於加息，日圓兌美元上個月創下約40年來新低，但Louca認為，市場只對了一半，能源價格上漲對日圓的拖累已被充分計價，惟對日本央行加息的預期仍然不足。

「如果這兩個因素出現逆轉，日圓都應該會得到支撐，」Louca表示。「我們現在已經超配日圓，日圓看起來非常便宜。」

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日本央行9月加息概率約達80%

互換市場定價顯示日本央行9月加息的概率約為80%，並篤定最遲10月份肯定會行動。Louca認為，日本央行可能下月加息，而且有可能釋放再加息兩次的信號，趕在能源價格上漲令政策路徑變得更加複雜之前，尤其是在美國11月中期選舉後中東衝突可能進一步升級的情況下。

Louca說，如果日本央行的行動大體符合這一預期，日本國債殖利率可能進一步走高。他認為美元/日圓的公允價值約為150，甚至可能進一步跌至140-149的高位區間。目前美元/日圓約報159.21。

Louca還認為，日本與美國在匯率和債券市場干預方面存在明顯差異。日本政府實際上是在爭取時間，等待更高的利率最終為日圓提供支撐；而在美國，試圖壓低美債殖利率則是在與基本面逆勢而行。