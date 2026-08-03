亞幣保衛戰｜日美齊撐日圓　帶挈亞幣翻身　有三隻貨幣最受惠

【日圓/日元】日本及美國政府再次聯手入市買日圓，以支持日圓匯價，為1998年以來首次攜手買入日圓。市場人士認為，隨著兩國入市，推動日圓回升，預料將帶動韓圜等其他亞洲貨幣上揚。



花旗集團和巴克萊銀行策略師表示，由於部分亞洲貨幣與日圓存在較高相關性，日圓上漲可能帶動多種亞洲貨幣走強。

料日圓升值 韓圜坡元最受益

兩家銀行的策略師指出，韓圜、新加坡元和泰銖可能是受益於日圓升值最明顯的亞洲貨幣。

日圓 日元 日幣 （unsplash）

此前，在日圓跌至上世紀80年代以來最低水平後，日本和美國採取外匯市場干預措施，共同支撐日圓匯率。

花旗駐新加坡策略師羅希特·加格和戈登·戈等人表示：「正如日圓走弱往往會導致亞洲貨幣承壓一樣，我們認為反過來的情況也同樣成立。」，同時指出﹕「日元升值也應會對亞洲貨幣走強產生影響。」

日圓兌美元累升4%

截至周一（3日），日圓兌1美元在過去三個交易日累計上漲超過4%，韓圜、泰銖和菲律賓比索同期均升值至少0.7%。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

巴克萊駐新加坡策略師米圖爾·科特查等人表示：「考慮到近期美元/日圓干預行動可能具有協調性，其對亞洲外匯市場的溢出影響，可能會超過歷史相關模型所顯示的水準。」同時指出﹕「這可能會在短期內進一步推動對日元走勢敏感的亞洲貨幣上漲，尤其是在美國美元整體走弱的背景下。」

巴克萊認為，美國聯儲局主席沃什上周相對偏鴿的新聞發佈會，也進一步推動美元回落，為亞洲貨幣走強提供了額外支援。