佐丹奴中期少賺一成　受累中東危機　電商業務逆勢升12.5%

佐丹奴國際（0709）今日公布截至今年6月底止六個月未經審核中期業績。期內股東應佔淨溢利為1.08億元，按年下跌10.7%；每股基本盈利6.7港仙。董事會宣派中期股息每股6.7港仙，按年減少10.7%。



收入微降1% 撇除中東影響實增0.4%

期內集團收入為19.14億元，按年輕微下降1.0%。集團表示，收入下滑主要集中於全球最大市場海灣阿拉伯國家合作委員會，該市場自3月起因中東地區持續危機面臨逆風。若撇除海灣阿拉伯國家合作委員會市場影響，基本收入按年增長0.4%，反映核心市場需求具韌性及商業執行成效。

按市場劃分，大中華地區收入8.73億元，按年微跌0.6%；東南亞及澳洲收入6.99億元，增長1.6%；海灣阿拉伯國家合作委員會收入3.42億元，下跌7.1%。

佐丹奴中期少賺10%，派中期股息每股6.7港仙，按年減少10.7%。（資料圖片）

電商業務增長12.5%

儘管收入微跌，毛利率持續改善，按年擴大1.6個百分點至57.2%，帶動毛利上升1.7%至10.94億元。

電商業務成為期內一大亮點，上半年錄得12.5%的按年增長。其中，海灣阿拉伯國家合作委員會及中國內地電商業務分別按年大增33.3%及11.9%。

扣除銀行貸款後的現金及銀行結存為6.5億元，較去年同期的7.22億元減少10%，反映集團為區域物流不確定性而進行的臨時存貨投資。

集團計劃在下半年重點推動Giordano 2.0品牌重塑計劃，在香港以旗艦店重新推出核心品牌。（資料圖片）

「超越界限」五年計劃第二年 下半年推Giordano 2.0品牌重塑

2026年是佐丹奴「超越界限」五年策略計劃的第二年。集團表示，將繼續聚焦四大策略支柱：重振品牌組合、數位先導、贏在大中華及One Giordano。

展望未來，集團計劃在下半年重點推動Giordano 2.0品牌重塑計劃，在香港以旗艦店重新推出核心品牌，並逐步推廣至其他市場。同時，集團將於年底前在北美及歐洲推出線上業務，並持續拓展印度市場。