佐丹奴中環GL旗艦店重開　首三日收入升117%　CEO看好零售市道

佐丹奴（0709）旗下Giordano Ladies 宣佈，位於中環皇后大道中的旗艦店於4月17日重開試業，今日（23日）正式開幕，同時推出全新品牌標誌「gl」。



集團表示，該標誌以連綿不絕的線條呈現，象徵完整、修復與韌性，詮釋了剛柔並濟和諧共存的狀態。

據介紹，皇后大道中旗艦店座落於中環核心購物區，經重新規劃與設計。店鋪共三層，總面積達 5,858 平方呎，更是Giordano Ladies營運歷史最悠久的門店，經營至今已近20年。

開舖至今銷售同期大幅上升101%。

佐丹奴行政總裁Colin Melville Kennedy CURRIE表示，該店開業首3日（上星期五至周日），收入較去年同期大幅上升117%。開業首3日VIP會員銷售額亦按年上升77.5%。

行政總裁Colin Melville Kennedy CURRIE表示，該旗艦店開業首3日（上星期五至周日），收入較去年同期大幅上升117%。（黃寶瑩攝）

他又指，Giordano Ladies自2025年4月重新定位後，2025年下半年銷售額上升8%。 香港業務的良好勢頭由2025年下半年延續至2026年第一季度，首季度收入增長達6%。

香港市場未完全復甦

對於香港市場，他認為，整體市場未完全復甦，屬於高基數下的低增長。不過，香港的演唱會經濟開始帶動零售消費，相信市場將有增長潛力。

被問及中東局勢會否影響產品價格，他表示，原材料成本在戰爭前已購入，故不會影響成本，但運輸及營運成本會有所影響，暫未有加價計劃。