美股｜道指收市跌113點　Nvidia績前跌1.59%

市場關注AI晶片龍頭Nvidia於盤後公布季績，美股周三（8月26日）下滑。道指最多曾跌198點，至收市仍挫113點；納指曾跌129點或0.49%，至收市縮窄至跌0.08%。



圖為2026年4月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間8月27日

【04:12】Tesla及Alphabet同跌逾1%

道指收市報53,463.88點，跌113.52點或0.21%；納指收報26,130.20點，跌21.10點或0.08%；標普500指數收報7,675.70點，跌1.58點或0.02%。

重磅科技股方面，將於盤後公布季績的AI晶片龍頭Nvidia，至收市跌1.59%，每股收報209.66美元；Alphabet跌1.43%、Tesla挫1.26%、Amazon跌0.30%；蘋果公司（Apple）則升1.15%。

【04:10】中概股指數收跌0.61%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.61%。其中，阿里巴巴ADR升0.33%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:59】油價下跌 美元指數重上99

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報82.23美元﻿，跌0.13美元或0.16%；10月倫敦布蘭特期油每桶收報87.84美元，跌0.74美元或0.84%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.16，升0.25%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.40，約升0.11%。

【03:58】現貨金價跌逾1% Bitcoin現報7.8萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報 4,593.46美元，跌65.41美元或1.40%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,444.15美元、24小時內約跌0.6%。

【03:18】恒指夜期收報25,615點 低水38點

恒指夜市期指收報25,615點，跌55點，較恒指收市25,670點，低水38點，成交8,246張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間8月26日

【22:56】Nvidia績前最新約跌1%

道指最新報53,452點，跌125點或0.23%；納指最新報26,078點，跌72點或0.28%；標普500指數現報7,671點，跌6點或0.08%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現跌0.83%、Alphabet跌1.20%、蘋果公司（Apple）則漲0.92%。

【22:41】油價約跌0.7% Bitcoin報7.8萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶81.78美元，跌0.58美元或0.70%。倫敦布蘭特期油每桶報86.67美元，跌0.60美元或0.69%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,161.51美元、24小時內跌逾1%。