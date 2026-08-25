美股｜道指收市漲160點　納指升0.66%　油價跌逾3%

隨著美國長期國債殖利率回落，以及國際油價下跌，美股周二（8月25日）上揚。道指早段曾升逾258點，其後雖一度倒跌30點，但至收市升160點。晶片股反彈，納指最多曾漲245點或0.94%，至收市仍漲0.66%。國際油價下跌，至收市跌逾3%。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月26日

【04:16】Nvidia升逾2%

道指收市報53,577.40點，升160.24點或0.30%；納指收報26,151.30點，漲171.11點或0.66%；標普500指數收報7,677.28點，漲24.42點或0.32%。

重磅科技股方面，將於周三盤後公布季績的AI晶片龍頭Nvidia，至收市漲2.19%；Amazon跌0.45%、蘋果公司（Apple）跌0.23%。

多隻晶片股上揚，AMD升4.91%、美光科技（Micron Technology）漲2.48%、SK海力士ADR升2.61%。

【04:10】中概股指數收漲1.11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.11%。其中，阿里巴巴ADR升0.83%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:32】油價跌逾3% 美元指數失守99

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報82.36美元﻿，跌2.65美元或3.12%；10月倫敦布蘭特期油每桶收報88.58美元，跌3.59美元或3.89%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.91，跌0.09%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.22，約升0.01%。

【03:30】現貨金價上升 Bitcoin現約7.9萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,660.54美元，升9.16美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,929.11美元、24小時內升逾0.2%。

【03:18】恒指夜期收報25,648點 高水137點

恒指夜市期指收報25,648點，升98點，較恒指收市25,550點，高水137點，成交12,834張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間8月25日

【22:54】Nvidia升逾1%

道指最新報53,439點，升21點或0.04%；納指最新報26,107點，升127點或0.49%；標普500指數現報7,665點，升12點或0.16%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升1.47%；蘋果公司（Apple）跌0.21%、Amazon跌0.44%。

【22:48】油價跌逾2.5% Bitcoin報7.9萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶82.54美元，跌2.47美元或2.91%。倫敦布蘭特期油每桶報87.97美元，跌2.57美元或2.84%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,206.37美元、24小時內約跌0.3%。