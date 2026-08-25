美股｜道指收市漲160點 納指升0.66% 油價跌逾3%
隨著美國長期國債殖利率回落，以及國際油價下跌，美股周二（8月25日）上揚。道指早段曾升逾258點，其後雖一度倒跌30點，但至收市升160點。晶片股反彈，納指最多曾漲245點或0.94%，至收市仍漲0.66%。國際油價下跌，至收市跌逾3%。
本港時間8月26日
【04:16】Nvidia升逾2%
道指收市報53,577.40點，升160.24點或0.30%；納指收報26,151.30點，漲171.11點或0.66%；標普500指數收報7,677.28點，漲24.42點或0.32%。
重磅科技股方面，將於周三盤後公布季績的AI晶片龍頭Nvidia，至收市漲2.19%；Amazon跌0.45%、蘋果公司（Apple）跌0.23%。
多隻晶片股上揚，AMD升4.91%、美光科技（Micron Technology）漲2.48%、SK海力士ADR升2.61%。
【04:10】中概股指數收漲1.11%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.11%。其中，阿里巴巴ADR升0.83%。
【03:32】油價跌逾3% 美元指數失守99
國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報82.36美元，跌2.65美元或3.12%；10月倫敦布蘭特期油每桶收報88.58美元，跌3.59美元或3.89%。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.91，跌0.09%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.22，約升0.01%。
【03:30】現貨金價上升 Bitcoin現約7.9萬美元
金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,660.54美元，升9.16美元或0.20%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,929.11美元、24小時內升逾0.2%。
【03:18】恒指夜期收報25,648點 高水137點
恒指夜市期指收報25,648點，升98點，較恒指收市25,550點，高水137點，成交12,834張。
本港時間8月25日
【22:54】Nvidia升逾1%
道指最新報53,439點，升21點或0.04%；納指最新報26,107點，升127點或0.49%；標普500指數現報7,665點，升12點或0.16%。
重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升1.47%；蘋果公司（Apple）跌0.21%、Amazon跌0.44%。
【22:48】油價跌逾2.5% Bitcoin報7.9萬美元
油價方面。紐約原油期貨現時每桶82.54美元，跌2.47美元或2.91%。倫敦布蘭特期油每桶報87.97美元，跌2.57美元或2.84%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,206.37美元、24小時內約跌0.3%。