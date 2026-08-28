吳泳銘入選《時代》AI百大人物　領阿里巴巴完成重要轉型

阿里﹙9988﹚公布，《時代》雜誌 TIME100 AI榜單於2023年創立，今年吳泳銘入選「AI領導者」類別，與SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創始人貝素斯（Jeff Bezos）及OpenAI聯合創始人阿爾特曼（Sam Altman）等全球AI領域代表人物並列封面中央，成為焦點人物。

《時代》雜誌在評語中提道：「自1999年馬雲創立公司以來，阿里巴巴不斷刷新自己的角色，從線上交易平台、電子支付平台，乃至物流創新者。現在，在CEO吳泳銘的帶領下，這家公司正完成最重要的一次轉型——成為全球開源AI的領軍者。」《時代》同時肯定吳泳銘堅決地將AI定為阿里巴巴戰略核心，推動AI商業化以及面向智能體時代轉型。

《時代》雜誌觀察到吳泳銘對AI普惠帶來社會改變的信念，引述其言論指，「當有更多社會參與者投身AI，推動AI足夠普惠，教育鴻溝有望進一步縮小，醫療資源有望得到更公平合理的配置，全社會的活力還會繼續釋放；這也是阿里巴巴堅定投入AI的底層信念。」

作為阿里巴巴創始人之一，吳泳銘於1999年阿里巴巴成立之初擔任技術總監，其後擔任多個重要技術管理職位，包括淘寶首席技術官，以及阿里巴巴集團搜索、廣告及移動業務負責人，並於2023年9月起擔任阿里巴巴集團首席執行官。

阿里又稱，在吳泳銘帶領下，集團於AI價值鏈各領域具備領先地位。在基礎設施領域，平頭哥自研AI芯片為阿里巴巴的AI及雲業務提供核心算力支持。在模型領域，阿里巴巴推出多模態大模型，性能處於頂尖水平，而千問模型系列成為全球下載量最高的開源模型家族。