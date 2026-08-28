獲標普維持A+評級　財政部︰充分肯定中國宏觀經濟韌性｜中國經濟

標普維持中國主權信用評級「A+」，展望「穩定」。

中國財政部表示，結果充分肯定中國宏觀經濟韌性、財政運行穩健性和風險防控有效性，體現了國際市場對中國高質量發展前景的信心。

財政部續稱，今年上半年，中國經濟運行總體平穩，發展韌性持續彰顯，產業結構不斷優化，內需潛力穩步釋放，重點領域保障有力，新動能日益「挑大樑」，中國經濟實現了質的有效提升和量的合理增長。近期，IMF上調2026年中國經濟增長預期至4.6%，再次印證國際社會對中國經濟發展潛力的積極判斷。

財政部指，下半年，中國政府將繼續實施更加積極有為的宏觀政策，以更大力度落實財政金融協同促內需一攬子政策，增強政策前瞻性、針對性、協同性，持續放大「組合拳」效應。將統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，加快發展新質生産力，切實保障和改善民生，努力實現全年經濟社會發展目標，為「十五五」良好開局打下堅實基礎。

財政部補充，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性强、潛能大，長期向好的基本面沒有改變。有信心、有能力持續鞏固良好發展態勢，保持穩健可靠的國家信用，持續獲得國際市場認可。