官媒四發｢鍾才文｣文章解讀中國經濟：科技創新加速轉化產業競爭力

8月22日至25日，《人民日報》連續四天刊發「鐘才文」署名文章，分別題為《中國經濟的韌性與活力》《中國是世界經濟增長的積極貢獻者和強大穩定錨》《上半年經濟增長4.7%說明了什麼？》《如何推動高質量發展行穩致遠》。



「鐘才文」並非首次亮相。去年9月30日起，《人民日報》曾連續8天刊發該署名系列評論，統一歸於「習近平經濟思想指引下的中國經濟專論」欄目，部分文章登載於頭版，引發國內外輿論廣泛關注。彼時各方普遍認為，八連評釋放了中國經濟政策的重大信號。時隔近一年，「鐘才文」再度連續發文，同樣值得細讀。



今年是「十五五」開局之年。中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作；決定今年10月在北京召開黨的二十屆五中全會。「鐘才文」文章密集推出，時間節點至為關鍵，議題設置層層遞進，構成了一組完整的經濟形勢研判與預期引導。

今年是「十五五」開局之年。中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢。

重新校準觀察中國經濟的坐標系

系列文章的「看點」，首先在於回答了一個核心問題：觀察中國經濟，到底應該看什麼？

長期以來，市場對中國經濟的討論容易陷入一種慣性：緊盯單個季度、單個月份的增速波動，把短期數據的起伏等同於經濟的基本面變化。「鐘才文」系列文章明確提出了不同的觀察框架，即不能僅看速度，更要重視經濟運行質量，注重科技創新成色、產業能級和發展的可持續性，注重作為經營主體的企業是否具有活力。

這一框架的提出，將討論從經濟增速「快不快」的單一觀察維度，擴展到經濟發展質量「好不好」和「穩不穩」上來。上半年國內生產總值同比增長4.7%，處於全年4.5%至5%預期目標的合理區間，規模以上工業企業利潤增長18.7%，裝備製造業和高技術製造業增加值分別增長9.3%和13.3%。數據本身說明，不僅是增速穩住了，而且整體效益改善，新動能正在加速成長。

3月24日，博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「中國經濟展望：聚焦高質量發展」分論壇。（新華社）

《上半年經濟增長4.7%說明了什麼？》一文就指出，對照目標，4.7%是符合預期的經濟增速；打開結構，4.7%是有含金量的經濟增速；頂壓前行，4.7%是有強勁韌性的經濟增速；展望未來，4.7%是富有後勁的經濟增速。

正如清華大學中國發展規劃研究院常務副院長、中國民營經濟研究會副會長董煜指出，讀懂「鐘才文」，就是讀懂了中國宏觀經濟治理的內在邏輯。

2023年中國國際服務貿易交易會國家會議中心展出的特斯拉新能源汽車。（新華網）

比亞迪新能源汽車製造廠。（BYD官網）

講清中國經濟的韌性與活力之源

系列文章的「看點」，還在於講清楚了中國經濟韌性與活力的來源。

韌性不是抽象概念，而是由具體的產業基礎、供應鏈密度和制度安排共同支撐的。《中國經濟的韌性與活力》一文提到兩個細節：一台新能源汽車，在長三角一家整車廠可在4小時內集齊上萬個零部件；一台人形機械人，在珠三角通過各類企業高效協作，可形成「1小時產業生態圈」。兩個「小時級」的供應鏈響應速度，折射出數十年製造業積累所形成的產業密度與協作效率。在全球產供鏈面臨外部衝擊的背景下，中國依然是能夠提供關鍵零部件供給、確保鏈條穩定運行的樞紐節點。

廣東省深圳市的樂聚（深圳）機械人技術有限公司，技術人員在調試人形機械人「夸父」。（新華社）

活力不是靠政策刺激出來的，而是來自經營主體在約束條件下創造增量的能力。《中國經濟的韌性與活力》一文指出了四個鮮明的變化：中國的科技創新正在接續轉化為產業競爭力，中國在全球產供鏈中的樞紐地位不斷增強，中國企業正在轉型中實現數智煥新精彩蝶變，中國經濟運行的風險隱患正在有序化解收斂。

集成電路等關鍵核心技術攻關取得新突破，創新藥研發走在世界前列，中國火箭海陸回收雙雙成功，工業機械人、手術機械人、清潔機械人、仿生機械人等正在成為「中國智造」的代表性產品。這些成果並非孤立存在，而是科技創新向產業競爭力加速轉化的集中體現。

軟硬一體化正成為人形機械人行業的共識方向。（新華社）

內外雙重驗證下的中國確定性

系列文章的「看點」，更在於傳遞了一個清晰的信號：中國經濟的確定性正在被內外雙重驗證。

內部層面，風險有序收斂，新舊動能轉換穩步推進，宏觀政策工具箱充足，逆周期調節空間依然較大。外部層面，最近中國貿促會組織企業代表團訪美，美國工商界高度肯定中國在先進製造、人工智能、清潔能源、量子計算、生命科學等新興領域的發展優勢，多家在華投資的美國企業負責人明確表示要加大在華投資與展業力度，以實際行動投下「信任票」。

在世界經濟增長預期整體下調的背景下，中國是為數不多增長預期獲上調的主要經濟體之一。（新華社）

就在7月8日，國際貨幣基金組織（IMF）發佈《世界經濟展望報告》更新內容，小幅下調今年世界經濟增長預期，同時上調中國經濟增長預期至4.6%。在世界經濟增長預期整體下調的背景下，中國是為數不多增長預期獲上調的主要經濟體之一。IMF報告提到，中國經濟表現超出預期，主要原因是中國高技術製造業表現亮眼，同時相關出口有力提振了經濟。

一組系列評論，提供了一個觀察中國經濟的完整坐標系：韌性是底盤，活力是引擎，化險是保障，信任是驗證。

IMF報告提到，中國經濟表現超出預期，主要原因是中國高技術製造業表現亮眼，同時相關出口有力提振了經濟。（新華社）

讀懂這四個維度，才能在紛繁複雜的外部環境中保持清醒判斷，也才能理解「鐘才文」給出的判斷：中國經濟是一片大海，經得起風浪。下半年，隨着中央和地方「十五五」規劃及國家級專項規劃所確定的重大項目陸續開工建設，宏觀政策及時發力提效，中國經濟運行一定能夠保持在合理區間，順利實現全年目標任務。

本文轉載自《澎湃新聞》。

