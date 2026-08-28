AI泡沬論｜軟銀據悉再「撲水」百億美元　為OpenAI投資再融資

軟銀集團據悉尋求另一筆100億美元貸款，為OpenAI投資進行再融資。彭博引述知情人士透露，軟銀集團正在尋求另一筆100億美元的貸款，以幫助籌集更多資金為其投資美國科技巨頭OpenAI所產生的債務進行再融資。

知情人士稱，這筆兩年期貸款的利率將較基準有擔保隔夜融資利率(SOFR)高出約275個基點，瑞穗銀行是該貸款的指定牽頭安排行和簿記管理人。

報道又指，儘管業界對人工智能(AI)領域日益加劇的信用風險存在擔憂，該貸款將成為軟銀近期圍繞其對OpenAI押注而展開的一系列債務融資活動的最新一筆，其中還包括一筆規模至多達200億美元的潛在債券發行。由億萬富翁孫正義創立並領導的軟銀計畫在10月前向OpenAI投資近650億美元。

2026年6月11日，圖為美國AI企業Open AI的標誌。（Reuters）

知情人士稱，這筆貸款的部分資金將用於償還今年早些時候為OpenAI投資而獲得的400億美元過橋貸款。他們補充道，認購承諾的截止日期為8月31日，各家銀行目前正在商討參與事宜。

另外，報道指，軟銀還計畫通過債券市場籌集更多資金。該公司正考慮發行100億至200億美元債券以幫助再融資過橋貸款，並計畫在日本發行創紀錄的1萬億日圓（63億美元）零售債券，以籌集資金用於其對OpenAI的投資承諾。