投行觀點｜大摩︰中國儲存廠商崛起！DRAM等供給或迎來重大轉折

摩根士丹利指出，中國儲存廠商的崛起不能單純視為技術追趕或低價替代，真正值得關注的是其產能規模可能逐漸大到足以改變全球存儲器市場的供給結構。長鑫科技與長江存儲目前正從主流產品市場切入，並逐步向HBM、高階服務器DRAM及企業級SSD等高利潤市場延伸。

大摩將2028年視為觀察全球存儲器競爭格局的重要時間點。2026至2027年，AI需求強勁、先進存儲器供給吃緊，仍可能吸收中國新增產能；但到了2028年以後，隨着中國擴產、全球既有大廠擴產陸續落地，以及需求周期可能出現變化，全球存儲器產業可能迎來供需結構的重要考驗。

2026年4月14日，圖為中國半導體企業長鑫長鑫存儲技術股份有限公司（CXMT）的標誌。（Reuters）

大摩預估，長鑫DRAM月產能將由2025年的18萬片晶圓，增加至2026年的30萬片，約佔全球DRAM晶圓產能13%、位元出貨量約11%；到2028年進一步提升至50萬片，2031年則可能達到80萬片。

若擴產順利，長鑫到2030年的全球DRAM位元出貨市佔率可能接近15%，甚至有機會在2028年前後以產能規模超越美光，成為全球第三大DRAM供應商。

NAND市場尤其取決於AI SSD需求與長存擴產速度。大摩的情境分析顯示，如果長存2028年月產能維持約31萬片，而AI SSD需求仍保持較高成長，市場供應仍可能偏緊；但

若長存產能提高至接近47萬片，同時AI SSD需求增速下降，市場就可能快速轉向明顯過剩。