亞幣保衛戰｜日媒︰貝森特會見日本財務大臣　稱日本有必要加息

日本央行將於9月17日至18日召開政策會議，外界普遍預期該行將進一步提高政策利率。美國財政部長斯科特·貝森特據報也促日方加息。



貝森特告訴日本財務大臣片山皋月及央行行長植田和男，日本的下一步行動應該是加息。（Reuters）

據NHK引述對一位美國官員的採訪報導，貝森特告訴日本財務大臣片山皋月及央行行長植田和男，日本的下一步行動應該是加息。

報導引述美國財政部負責國際事務的副部長Erin Browne稱，貝森特在北卡羅來納州舉行的二十國集團財長和央行行長會議期間，會見了片山和植田。

在此之前，據路透報導，貝森特稱預計日本央行將在貨幣政策方面「做正確的事」。

Browne表示，貝森特強調了日本向市場明確表明其正在掃清障礙，以實現財政可持續發展並提高利率的重要性。

日本國旗・日本央行・日本經濟・日本消費：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

加劇市場對央行加息預期

彭博報道指出，這些評論很可能進一步加劇市場對日本央行將在9月會議上加息的預期。在7月末日本央行上次會議後，美日兩國聯合干預了外匯市場，在那之後，市場對日本央行將加快加息步伐的猜測升溫。

日本財務省上周五發布數據顯示，過去一個月豪擲創紀錄的15.4萬億日圓干預匯市，為日圓托底。美國尚未披露其購買的日圓數量，但預計金額將遠低於日本。

過去一年來，美國財政部長多次暗示，他更希望日本央行提高利率來幫助日圓升值，而不是看到央行反覆干預市場。

周一，貝森特在接受CNBC採訪時被問及自7月31日美國參與聯合干預購買日圓以來的日圓下跌情況。

「我無法左右自然平衡。我們能做的就是發出信號，」他說。「我掌握著市場所不知道的信息，而且我相信日本政府和日本央行會採取措施，促使日圓走強。」

當被問及日本央行是否有可能提高利率時，貝森特表示，「我認為市場現在已經反映出了這一點。」