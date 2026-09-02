AI泡沬論｜英偉達據報斥千億購AI公司Hugging Face　最快本周成事

科企巨頭、AI領軍企業之一的英偉達，據悉接近以140億美元﹙約1.092億港元﹚收購AI公司Hugging Face ，協議最快本周達成。

據彭博引述知情人士稱，英偉達就收購人工智能初創公司Hugging Face進行深入談判，交易總額可能約為140億美元。

一位知情人士表示，英偉達以129億美元收購Hugging Face的協議可能最早在本周達成。知情人士還表示，交易可能包括向Hugging Face員工提供10億美元的留任方案。由於相關情況尚未公開，知情人士要求匿名。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

本身已投資Hugging Face

知情人士稱，最終協議尚未達成，時間安排和細節仍有可能發生變化。

英偉達已經是Hugging Face的支持者之一，其他投資人還包括Alphabet旗下谷歌、亞馬遜、英特爾和Salesforce Inc.等。

Hugging Face成立於2016年，運營一個人工智能模型共享平台，供免費使用。這家初創公司三年前在一輪融資中估值為45億美元。此前，BusinessInsider曾報導過英偉達與該公司的洽談。