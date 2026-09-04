虧損350億美元後　「AI股神」轉向　緊急掃入這堆股票！

一個月前，AI股神Leopold Aschenbrenner被華爾街按在地上摩擦。4倍槓桿，450億美元的基金，幾個星期內失350億美元，更於36小時內強制清倉，籌碼打折賣給了Citadel。清倉第二天，他割掉的股票集體暴漲20%，全城都在寫他的訃告。

才過去一個月，這位25歲的基金經理，又殺回來了。最新披露的持倉顯示，Leopold做的第一件事，是把所有半導體淡倉全部清掉，包括英偉達、AMD、博通、台積電、阿斯麥、英特爾。

Q1那會兒，他砸了84.6億美元買這幫傢伙的看跌期權，佔整個組合的62%。

當時市場的解讀是，晶片太擁擠了，他在對沖。現在呢？一張空單都沒有，一隻不剩。不是減倉，不是縮小敞口，是徹底清倉。那個曾經高喊半導體泡沫的人，把所有做空晶片的倉位一刀切乾淨了。

這說明他認為半導體的回調已經到位了，或者說，他不再認為繼續做空晶片有性價比。但真正值得看的，不是他清掉了什麼，是他把錢砸向了哪裏。

翻開新組合，方向極度集中，集中到近乎偏執，閃迪28.1%，美光27.6%。兩隻股票，吃掉整個組合的55%。

沒有英偉達，沒有博通，沒有那些萬億市值的晶片巨頭。他賭的不是GPU本身，而是GPU背後那個正在被瘋狂吞噬的東西--存儲。

2025年8月25日，圖為美國半導體企業美光科技（Micron）的標誌。（Reuters）

邏輯其實不復雜，而且早已人盡皆知。數據上，美光Q3財季營收414.6億美元，按年暴增346%，毛利率飆到84.9%；閃迪Q4營收89.7億美元，按年增長372%，淨利潤按年激增145倍。

除了存儲，他的第二大持倉方向也很清晰—AI基礎設施。Bloom Energy、台積電、Nebius、CoreWeave、Core Scientific……

本質上押的是同一件事：數據中心還要繼續蓋，電還要繼續買，算力還要繼續堆。再看他的私人投資就更明顯了：Anthropic投50億美元，Physical Intelligence投10億美元，還有Fluidstack、Source Foundry、MatX。沒有消費網路，沒有SaaS，沒有傳統軟件，全是模型、算力、晶片、能源。

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。(Reuters)

容錯空間完全不同

這次重建，還有一個關鍵變化。爆倉之後第二天，Leopold給投資人發了一封道歉信，信裏有一句話：「我承擔全部責任。未來，徹底移除槓桿。」

這次重建的倉位，據披露是以自有資金方式運作，不再使用主經紀商的高槓杆互換協議。翻譯一下：以前是拿4塊錢的槓桿去賭1塊錢的方向，現在是用1塊錢去賭1塊錢的方向。方向還是那個方向，但容錯空間完全不同了。上一次，閃迪跌46%他就爆倉了；這一次，沒有保證金電話，沒有死亡螺旋，沒有Citadel在門口等着撿帶血的籌碼。

他可以等了。有人說他是賭徒，有人說他是天才。但如果你仔細看他的持倉變遷，會發現一條極其清晰的認知主線：2024年，AI的瓶頸不在晶片，在電力和基建；2026年Q1，晶片太擁擠了，我要對沖；2026年Q2，不對，存儲才是最緊的環節；2026年9月，存儲+能源+算力，all in，不猶豫。

他虧掉的350億，不是認知錯誤，是槓桿錯誤，方向全對，死在了時間差上。現在，他把槓桿卸了，把淡倉砍了，把最重的籌碼壓在了存儲上。只不是不知道，這一次，市場還會不會給他那24小時。

最後多說一句，不要迷信什麼股神不股神，巴菲特還稍微好一點，畢竟很穩，所謂的AI股神，就差強人意了，買入的這些股票，根本就是後知後覺。

而那350億美元的虧損，會成為其人生污點，即便將來成就大事業，依然無法洗白。

真要相信，就相信提升自己的認知和能力這條路吧！