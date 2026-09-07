美債拍賣成關鍵　港股或擇向突破｜伍禮賢

港股近期持續區間上落，未能走出25,000至26,000橫向發展的方向。但未來一周，在全球不少經濟數據，及經濟大事發生之下，或有助港股走出突破口。



進入九月第二個交易周，全球金融市場將迎來密集的大型宏觀事件催化。首先，中美兩國本周公佈的重磅經濟數據將成為檢視全球經濟復甦與通脹韌性的重要指標。內地方面，本周將陸續公佈八月份居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）以及對外貿易數據。過去一段時間，市場持續關注內需修復的進展。目前市場普遍預期，八月份CPI有望介於0至1%之間增長區間，而PPI的漲幅有望延續下降趨勢。與此同時，美國將於本周公佈八月份核心CPI數據。作為聯儲局九月份議息會議前的最後一份重磅通脹通報，核心通脹之回落速度顯得至關重要。

市場目前對聯儲局加息的預期大概維持在50%的概率，亦即一半機會。但如果核心CPI按月或按年增幅顯著高於預期，恐將令市場重燃對年內加息兩次的憂慮，這短期內亦會對美股，尤其是對利率敏感的科技及成長板塊構成較大的估值壓力。

市場目前對聯儲局加息的預期大概維持在50%的概率預期。（Reuters）

其次，歐洲央行本周的議息會議同樣是市場矚目的焦點。市場普遍預期歐洲央行將在本次會議上再度宣佈加息25個基點。然而，與聯儲局相比，歐洲央行當前正面臨更為嚴峻的「滯脹」困局。一方面，歐元區核心通脹仍具備高度的黏性，勞動力市場緊俏導致工資增速依然偏快，顯示央行抗擊通脹的任務尚未完全達成；但另一方面，近期歐洲宏觀數據疲態盡顯，製造業採購經理指數持續處於萎縮區間，德國等核心經濟體的疲弱跡象尤為顯著，引發市場對於過度收緊貨幣政策可能加劇經濟硬著陸風險的深切擔憂。因此，市場本次的關注焦點並非僅僅在於加息幅度本身，而更在於投資者將密切尋找這會否是歐洲央行「本輪緊縮周期的最後一次加息」之信號。

與聯儲局相比，歐洲央行當前正面臨更為嚴峻的「滯脹」困局。（Reuters）

另一方面，美國債券市場的供需格局本周將迎來重大考驗。美國財政部將於本周進行針對10年期及30年期國債的拍賣活動。回顧上一月份的拍賣情況，兩者拍賣的中標孳息率分別創下了近19年及25年以來的新高，這一結果當時引發了長端美債孳息率的一輪快速上升，進而推動美元強勢走高，並壓制了全球股市的風險偏好。在這樣的背景下，本輪拍賣的結果將對美國長年期債息的走向產生決定性的影響，進而波及整個全球投資市場。投資者需要重點關注本次拍賣的投標倍數以及中標利率水平。如果拍賣需求疲弱，意味著在龐大發債規模下市場承接力不足，恐促使長端美債孳息率進一步向上衝擊，推高全球無風險利率；相反，若本次拍賣能夠獲得大幅超額認購及中標利率回落，則有望舒緩市場對美債供求失衡的焦慮，帶動債息回調。

總括而言，本周對全球投資市場走勢或具決定性的關鍵，投資者不妨重點關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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