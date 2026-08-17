內地電力需求旺　電力股有錢景｜伍禮賢

國家統計局早前表示，2026年上半年發電量4.75萬億千瓦時，按年增長3.5%。全社會用電量累計約50,999億千瓦時，按年增長5.3%。隨著經濟持續復甦、產業升級加快以及新興業態的快速發展，全社會用電量顯著增長，發電結構持續優化，預期需求的旺盛不僅為能源安全提供保障，也成為支撐電力股的重要利好因素。



至於細分各產業的用電情況，期內第一產業用電量按年增長4.9%至約711億千瓦時；第二產業用電量按年增長5.1%至約33,057億千瓦時。當中，工業用電量32,760億千瓦時，按年增長5.3%；高技術及裝備製造業用電量按年增長9.8%至約6,008億千瓦時。

筆者認為，電力板塊的投資價值在於其穩定的現金流與政策支持。隨著用電需求持續增長，電力企業的收入與盈利能力有望提升。

隨著經濟持續復甦、產業升級加快以及新興業態的快速發展，全社會用電量顯著增長，預期需求的旺盛成為支撐電力股的重要利好因素。（新華社）

筆者認為，隨著人工智能技術的快速發展，全球算力需求呈爆炸式增長。內地在「東數西算」工程與大型資料中心建設的推動下，有利電力需求持續攀升。該趨勢不僅改變了能源消費結構，也為電力股帶來了新的投資契機。

AI模型的訓練與推理需要大量伺服器與GPU，耗電量遠超傳統資訊科技設施。隨著內地加快建設超大規模資料中心，電力消耗顯著增加，成為電力需求的新引擎。

隨著人工智能技術的快速發展，全球算力需求呈爆炸式增長。內地在「東數西算」工程與大型資料中心建設的推動下，有利電力需求持續攀升。（資料圖）

AI的快速落地與資料中心建設加速，正在為內地電力市場注入動力。電力股不僅有望受益於短期盈利修復，更在長線上受惠於AI驅動的結構性增長。對投資者而言，這是一個兼具防禦性與成長性的板塊，值得持續關注與配置。行業中可關注華潤電力（836.HK）、中國電力（2380.HK）等股份。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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