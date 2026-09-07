ESG｜金管局就本港可持續金融分類目錄展諮詢　倡新增10經濟活動

中東戰局持續，令傳統能源供應風險高企，市場對新能源關注及應用也有所上升，加速全球向綠色能源轉型。而本港在綠色金融市場發展方面，過去多年在綠色和可持續債券發行規模方面踞亞洲區內榜首，今年環球市場環境複雜，但上半年香港發行的綠色和可持續債券總額按年增3%至202億美元，表現佳於普遍外圍市場。而由金管局統籌策劃的香港綠色周，也將於今日起（9月7日）至11日舉行，今年以「賦能未來，共築可持續發展」為主題。



今年上半年香港發行的綠色和可持續債券總額按年增3%至202億美元，表現佳於普遍外圍市場。而由金管局統籌策劃的香港綠色周，將於今日起（9月7日）至11日舉行。

上半年本港綠色可持續債券總額增3% 表現佳於外圍市場

金管局表示，此屆活動預計吸引逾100家本地及國際公私營機構，舉辦約60場多元化活動，既有高規格的國際論壇、專業的圓桌會議和工作坊，也有為不同界別而設的放映會、展覽和博覽會。活動主題亦由理念走向實踐，通過能源安全、經濟韌性等視角，探討氣候政策與可持續金融。

金管局指出，該活動自2024 年起舉行，已成為亞洲可持續領域的年度盛事，在日益複雜多變的國際環境中，為政策制訂者、商業領袖、專家和學者提供合作與交流的平台。

香港綠色周將於今日起至11日舉行

另外，金管局也將於今日（9月7日）就《香港可持續金融分類目錄》第2B 階段的原型展開公眾諮詢。香港分類目錄是一套重要工具，讓市場參與者在綠色和可持續金融的決策中有據可依。分類目錄對何謂綠色和可持續活動提供清晰、透明和穩妥的定義，以促進相關資金融通及釋除「漂綠」的憂慮。

金管局自年初發布第2A 階段香港分類目錄後，持續完善框架。經參考市場意見、公共政策、業界需求，及科技和氣候科學的最新發展，第2B階段原型引人多項優化措施，進一步推動香港的減碳工作、促進區內低碳轉型，並鞏固香港作為國際金融中心和領先綠色及可持續金融樞紐的地位。

就《香港可持續金融分類目錄》第2B 階段原型展公眾諮詢

第2B 階段原型的重點包括擴大「減緩氣候變化」類別涵蓋的活動、加快區內轉型步伐，以及完善「適應氣候變化」類別的評估方法。擴大涵蓋活動方面，建議新增10項經濟活動，並就相關綠色及轉型活動和措施制訂技術標準，同時調整第2A 階段部分活動的分類，令經濟活動總數由25項增至39項。

同時，為促進資金投向對加速區內減碳至關重要的減緩氣候變化活動，憑藉香港作為國際金融中心的優勢，第2B 階段新增可支援其他減碳應用的關鍵「賦能科技」，例如電池的製造和回收、低碳技術的製造；並為航空、鋼鐵製造等「難減排行業」提供務實的轉型路徑，引導資金支持其逐步減碳轉型。

另外，氣候適應具有高度地域性，即使面對相同的氣候風險，所需措施亦可能因具體情況和環境因素而異。因此，第2B 階段引入以程序為本的評估方法，透過系統化的框架為市場提供清晰指引，確保有關措施既對適應氣候變化帶來實質貢獻，亦妥善管理適應失當風險。第2B 階段參照特區政府指引，新增24 項適應措施，包括11項白名單及13項非白名單措施，先聚焦海岸管理及防洪管理兩個與香港主要氣候風險相關的範疇。