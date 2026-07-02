人民幣國際化｜企業利用人民幣交易臨掣肘　金管局倡6招破解！

人民幣國際化近年來備受關注，香港作為全球重要的國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐，金管局與業界保持溝通，了解企業使用人民幣面臨的挑戰，並積極與業界和內地政策部門磋商，探討可行解決辦法。金管局總裁余偉文表示，多家銀行亦根據經驗分享成功案例，介紹人民幣結算與投融資方案如何協助企業降低成本、提升效率、增強資金管理靈活性。金管局整理和分析這些成功案例，歸納出六個良好做法。



金管局與業界保持溝通，了解企業使用人民幣面臨的挑戰，並積極與業界和內地政策部門磋商，探討可行解決辦法。﹙資料圖片﹚

企業面臨痛點：營運會計等未必支援人民幣交易

余偉文在匯思擬文表示，這六個做法包括提供度身定做的人民幣產品與服務，更全面回應個別客戶需求；充分發揮香港的人民幣業務優勢和制度優勢，主動服務客戶；優化銀行內部架構，調整績效激勵機制，支持人民幣業務發展；加強銀行集團內部跨境合作，發揮全球網絡優勢；把握中資企業「走出去」的新機遇；以及加強市場宣傳與推廣，提升企業認知與應用意願。

他指出，與金融市場不同，實體經濟的難點在於企業使用其他國際貨幣有其慣性，營運與會計等内部系統有一套沿用已久的實務操作流程，未必能支援人民幣交易，以致轉型動力相對不足。部分企業對銀行提供的人民幣產品認識有限，也未深入分析成本效益。而上述六個良好做法值得廣泛推廣，今日將致函各香港銀行的行政總裁，鼓勵業界借鑒參考這些做法，進一步釋放香港銀行業在人民幣業務上的潛力與機遇。

部分銀行人民幣存貸比例接近百分百

金管局副總裁陳維民表示，隨着人民幣市場發展，市場對人民幣資金，融資及相關金融服務需求不斷上升。內地國際貿易人民幣使用佔比近兩年有所上升，目前已達約30%，而人民幣作為融資貨幣，近兩年香港發行的離岸人民幣債券或點心債規模達每年逾1萬億元人民幣（下同），人民幣利率低於美元會具備優勢。而作為投資貨幣，其升值潛力也增加了吸引力。

截至今年5月尾，香港銀行的人民幣存款總額達逾1.1萬億元，貸款規模達9,350億元，部分銀行存貸比例接近百分百。陳維民指出，金管局鼓勵更多銀行積極發掘並發揮香港的人民幣業務優勢，拓寬配套商業場景，通過全方位客戶覆蓋，提供客製化、全流程的人民幣產品服務，支持企業更廣泛使用人民幣。

對於未來會否有望進一步向人行爭取擴大RBF額度，陳維民表示，金管局將持續審視各銀行的額度使用情況，聆聽市場的反饋，優化措施。（VCG）

人民幣業務資金安排（RBF）反應踴躍

而事實上，金管局借助與人民銀行的貨幣互換安排（規模達8,000億元人民幣），於去年10月推出人民幣業務資金安排（RBF），今年二月，在人行的支持下，金管局將總額度由1,000億元增加至2,000億元，為銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，並為企業客戶提供貿易、日常營運、資本支出所需的人民幣融資。

余偉文表示，自安排推出以來，業界反應踴躍，額度使用持續增長，部分參與銀行已多次申請上調額度，可見需求強勁。更重要的是，該安排不僅服務香港企業，更成功將離岸人民幣資金輻射到東盟、中東和歐洲等地。

與印尼央行簽署《合作備忘錄》 望年內推動相關安排

對於未來會否有望進一步向人行爭取擴大相關額度，陳維民表示，金管局將持續審視各銀行的額度使用情況，聆聽市場的反饋，優化措施。

另一方面，針對市場反饋的人民幣與區内其他貨幣之間的直接兌換難題，金管局正積極與區内其他中央銀行機構探討解決方案。上月，金管局與印尼央行、人行簽署《合作備忘錄》，共同推動離岸人民幣及印尼盾在跨境貿易與投融資等活動中的便捷高效使用。

目前金管局與印尼央行正緊密合作，爭取相關交易安排於今年内投入運作。金管局正與其他區内央行保持溝通，探索離岸人民幣與區內貨幣類似的雙邊貨幣交易框架，持續推動區域貨幣合作。