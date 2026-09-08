小米發布會直擊｜最貴摺疊機1.6萬　雷軍︰造芯已真金白銀投210億

小米集团（1810）昨日晚（7日）於北京舉行秋季旗艦新品發布會。小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍正式發布小米「澎程」N70 Pro、N70 Max、N90 Max及N90 Max探索版四款新車。同場亦推出摺疊屏手機小米18 Fold、平板9 Pro Max，以及玄戒O3等三款自研芯片。



雷軍透露十年計劃總投入500億元研發芯片，至今已「真金白銀」投入210億元。



小米汽車發布「澎程」N70 Pro、N70 Max、N90 Max及N90 Max探索版四款新車

澎程N70:主打大空間 雷米形容寬敞過「庫里南」

發布會焦點落在全新車型「澎程」系列。N70定位中大型五座SUV，由小米汽車自主研發與調校，主打「智能可變大空間」。外觀提供蝴蝶谷藍、遠山青等六種配色，車頭配備蜻蜓大燈，最遠照射距離624米、角度達180度。

空間是本次車型的最大賣點。車內最大可用面積為4.01平方米，二排座椅調至最後時腿部空間達1410毫米，後排座椅放倒後儲物空間可擴展至2425升。雷軍於會上笑稱「比庫里南（Rolls-Royce Cullinan）還要寬敞」。

性能配置上，全系搭載小米崑崙增程器1.5T，並標配英偉達Thor‑U輔助駕駛芯片、激光雷達、4D毫米波雷達及小米HAD輔助駕駛系統。續航方面，N70 Pro版純電為351公里；Max純電續航為505公里，綜合續航達1461公里。官方稱這是目前增程車型中最長的純電續航表現。

定價方面，N70 Pro售20.99萬元（人民幣，下同）起，N70 Max售23.99萬元，N90 Max售26.99萬元。另設N90 Max探索版，增加電動升降頂艙，售29.99萬元，該版本車內挑高可達2.29米，頂艙升起後二層活動空間為2110×985毫米。

小米強調，澎程系列支持92、95及98號汽油，增程器完成官方首保後，滿3年或行駛3萬公里僅需保養一次。電池方面，雷軍介紹龍甲電池具備18層結構防護，在55℃高溫滿電極端條件下可實現無熱蔓延、不起火、不爆炸；並提供「安心保障計劃」，首任車主若遇電池自燃可獲賠新車。

新車發佈後，小米澎程SUV4分鐘內鎖單突破1萬台。

談及造芯投入，雷軍透露十年計劃總投入500億元。

「最貴」摺機18 Fold1.09萬起 玄戒三芯片亮相

同場發布的小米18 Fold定價10,999元起，最高配16GB+1TB版本14,999元，陶瓷特別版15,999元，是小米迄今最貴手機。該機定義為「中摺疊」產品，外屏5.38英寸、內屏7.58英寸，機身重219克，摺疊後厚10.68毫米。平板9 Pro Max同步推出，售價4,799元起。

18 Fold和平板9 Pro Max所搭載的玄戒O3，正是小米首次完整披露的自研芯片之一。另外兩款O100及D100，則分別對應端側AI加速及智能駕駛場景。

值得注意的是，O3的內存合作伙伴為國內存儲龍頭長鑫科技，雙方2022年成立聯合實驗室，為LPDDR6聯合調試長達一年。目前，長鑫LPDDR6已量產並由小米18 Fold首發搭載，O100及D100預計2027年上半年商用。

談及造芯投入，雷軍透露十年計劃總投入500億元，至今已「真金白銀」投入210億元。

汽車交付破80萬輛 YU7曾奪銷冠

雷軍在會上公布，小米汽車今年8月交付量持續超過3萬輛，已是連續第五個月維持此水平。自2024年4月首款車型SU7交付起，至今年9月累計交付已突破80萬輛。值得留意的是，今年1月小米YU7月銷量達37,869輛，超越Tesla Model Y，首度成為中國市場不分價位、不分車型、不分能源形式的單月銷量冠軍。