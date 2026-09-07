小米平板9 Pro Max登場！首發玄戒O3晶片 13.3寸大螢幕+120W快充
撰文：快科技
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小米平板9 Pro Max將於9月7日晚上7點發布。小米平板9 Pro Max配備13.3英寸大螢幕，並適配各類PC級APP，進一步強化大螢幕生產力體驗。
小米平板9 Pro Max定位專業生產力旗艦，首發搭載小米自研玄戒O3 AI旗艦處理器，主打「桌面級性能」。與此同時，新機還首發小米澎湃OS 4，針對大螢幕生產力場景進行深度優化，配合PC級APP進一步拓展辦公、創作等使用場景。
小米平板外觀和已曝光的參數：
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性能方面，玄戒O3採用10核全大核CPU設計，最高主頻達到4.35GHz，並首發16核G2-Ultra NX圖形處理器。相比前代，其GPU性能提升85%，功耗降低64%，在大型遊戲、高負載圖形處理等場景下擁有更強的性能表現。
根據此前公布的測試成績，玄戒O3的GPU跑分表現十分亮眼，部分測試成績甚至超過蘋果A19 Pro，展現出較強的圖形性能。小米平板9 Pro Max還將提供柔光屏版本可選，最高配備16GB RAM和1TB存儲空間。
續航方面，新機電池容量將超過10000mAh，並支持120W有線快充，在大螢幕、高性能配置下進一步保障長時間使用需求。
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