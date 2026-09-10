內地「十五五」財金政策登場！證監縮短IPO審核　中美研降稅300億

內地官方今日（10日）於國新辦「十五五」新聞發佈會上，由人民銀行、金融監管總局及證監會多位官員集中公佈多項重大經濟政策。同日，中美在經貿降稅及元首外交層面亦釋放積極訊號。



中美協商300億美元降稅 保持年內元首互動溝通

據內媒報，商務部發言人黃玲先透露，中美經貿團隊正認真落實兩國元首共識，就300億美元對等降稅框架安排進行協商，爭取早日落地實施。外交部後亦證實，中美雙方正就年內元首互動安排保持密切溝通。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

IPO審核縮至6個月 新券商監管條例將出

內媒報道，中國證監會副主席李超於會表示，將實施更具包容性的上市及併購重組制度，努力將A股打造為優質企業上市首選地。數據顯示，截至目前中長期資金持有A股流通市值較去年底增長12.5%。

李超續指，今年以來滬深兩市IPO平均審核週期已縮短至6個多月，部分優質公司再融資審核更不到1個月；此外，修訂後的《證券公司監管條例》有望於近期正式出臺。

滬深股市（視覺中國）

人行強調不靠貶值提振出口 金監總局打擊金融「價格戰」

人民銀行副行長陸磊指出，「十五五」期間將保持幣值穩定，逐步淡化數量型中介目標，轉為注重發揮利率型調控工具的作用。他強調中國不會透過匯率貶值獲取競爭優勢，現時外貿對匯率的敏感度已大幅下降。

金融監管總局副局長叢林則表示，將引導金融機構由追求速度規模轉向以質量效益為中心，並大力整治「價格戰」、違規返佣及「高息高返」等市場亂象。