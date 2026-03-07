全國「兩會」遇上中東戰火　緊抓「十五五」規劃 香港迎來新機遇

正當中東戰火硝煙彌漫，似乎仍在擴大之際，全國兩會正式開幕了。那邊廂無情的戰機在瘋狂轟炸，除了摧毀不少建築物和公共設施，更造成數以千計人員傷亡；這邊廂全國兩會正式展開，兩會貫穿「支持港澳更好融入國家發展大局」的核心導向，彰顯中央對香港長期繁榮穩定的堅定支持，特區政府主動積極參與國家的五年規劃，對接和服務國家發展戰略，香港將迎來新的歷史機遇。港區全國人大代表和政協委員齊集北京，積極參政議政，建言獻策，為國家和香港未來貢獻力量。縱然世界烽煙四起，慶幸我們生活在和平的城市，有強大的國家作堅強後盾。



香港未來發展的定位與方向在哪裡？首先香港要抓緊「十五五」規劃帶來的發展新機遇，積極尋找在國家戰略中的新角色和定位；其次是支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，保持香港作為全球金融及物流樞紐的優勢，同時要提升競爭力；接著是明確指出要鞏固香港的人民幣離岸中心角色，使其在跨境結算、資產管理、債券發行等層面發揮更大作用；還有支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心，意味着中央希望香港不僅是金融與航運中心，也成為商品交易平台及具策略性的供應鏈管理中心；更强調要加快北部都會區發展，此為香港本地發展的重點項目，與深圳前海、河套區協同，打造創科及產業發展地帶。

整體來看，香港要在「十五五」期間，發揮「金融＋實體經濟」雙重支撐角色，不僅維繫金融優勢，也向產業和區域協同升級。此外，正如筆者多次提倡，十五五的總體基調也是要穩樓市、強金融、做實供應鏈和產業鏈，保證能夠交樓，促進行業流通和穩定就業市場。在房地產方向上，明確提出「推動房地產高質量發展、加快構建房地產發展新模式」，被視為房地產「築底、企穩」的關鍵五年，對香港溢出的效應在於內地房企、資金和居民資產配置會逐步穩定，有利跨境資金和企業在港重新部署。特區政府明確將北部都會區和河套深港科技創新合作區，作為對接十五五的重要抓手，定位是「南金融、北創科」的新格局。

世界局勢動盪 何處是投資樂土？

世界局勢動盪，回看中東戰事，大家都關心何時能夠停火。雖然戰事還在擴大，但筆者預計在1個月內戰爭會結束，因為美國經不起長期的戰爭消耗。自2月28日開打後，戰火已波及多國，航班與旅遊大受影響，衝突暫時仍未收斂。特朗普宣稱要徹底打垮伊朗政權，並由美方同意的人選出任伊朗領䄂，而以色列針對的是伊朗地下核設施，「戰略目標」性質強，往往需要較長時間才能達成。以往以色列與伊朗、哈瑪斯等多次停火協議都曾反覆破局，即便宣布停火，之後可能再燃戰火，不過這次是由美國主導，情況有所不同，美方現在口徑是「前線打得非常好」，並宣稱已重創伊朗政權，雖然外界仍認為戰爭走向高度不確定，包括內部政局變化、誤判、或更大規模介入。但筆者認為，在伊朗精神領袖哈梅內伊及主要強硬派將領被擊殺，以及大量軍事設施亦被嚴重損毀後，伊朗或會選出一個比較中間溫和派的領導團隊，美國也經不起持久戰爭消耗，最後選擇一個下台階而停止這場戰爭。

現今世界到處不安寧，從俄烏戰事、以巴衝突到美以向伊朗發動戰爭，引致死傷無數、生靈塗炭，人類似乎在走回頭路，讓人感到無限唏噓；經濟戰貿易戰又是另一個活生生的戰場，美國總統特朗普以自身利益優先，向各國到處加徵關稅，表面上好像拿了很多好處，實際上是兩敗俱傷，令世界經濟走回頭路。感恩香港是福地，幸運的我們身處東方世界，有偉大祖國保駕護航。戰火紛飛的中東，縱然是十分富有的國度，向來也是投資者的樂園，尤其是杜拜，一個吸引大量資金湧入、努力打造國際金融中心的城市，經此一疫，似乎又開始令人擔心。未來全球資金將何去何從，何處是一片真正樂土，數最安全城市，還看中國香港。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。