滙控CFO郭珮瑛擬明年離任　繼任人遴選程序已啟動

滙豐控股(0005)公布，集團財務總監郭珮瑛已知會董事會，計劃於2027年離任，將不會於2027年股東周年大會上尋求重選連任董事。她作為集團財務總監的正式退任日期將於適當時候確認，但不會遲於公司2027年股東周年大會的舉行日期。

該集團表示，董事會已啟動程序，遴選接替郭珮瑛擔任集團財務總監的繼任人，並將同時考慮內部和外部人選。

郭珮瑛於明年退任集團財務總監及執行董事的全職後，將會擔任顧問角色，協助集團行政總裁推展進行中的策略項目，並確保職務順利移交予繼任人。

滙豐集團行政總裁艾橋智。

滙豐集團主席聶智恆表示，郭珮瑛於過去13年來為滙豐作出重大貢獻。他謹以個人名義並代表董事會，感謝她的卓越成就、全情投入和忠誠服務。她在內部審核、風險管理和合規，以及財務等職務上，展現出敏銳的判斷力與高度誠信。對於她退任集團財務總監職位，謹以最深切的謝意送上摯誠祝福。

滙豐集團行政總裁艾橋智則指，郭珮瑛於過去兩年擔任集團財務總監期間，以及自加入滙豐以來，憑藉其豐富經驗、精明判斷，以及對財務紀律的堅決承諾，帶來無比價值。衷心感謝她的支持與協助，並很高興她將繼續以顧問身分與我們並肩同行。

郭珮瑛表示，對自2013年起成為領導團隊的一員深感榮幸，並為攜手推動滙豐的策略轉型、確保銀行為進一步成長作好充分準備而感到自豪。隨着銀行在財務和策略方面都處於強健狀態，2027年將會是她迎接新領導機會，以及在不同境況下發揮自身經驗的合適時點。