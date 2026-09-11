中美AI競賽｜月之暗面被控「出貓」　用Claude答覆回應Kimi用戶

中美AI角力持續。內地人工智能企業月之暗面近日傳出擬港滬兩地上市之際，遭美國AI企業Anthropic PBC指控秘密將數千條用戶請求轉發至該公司的Claude模型，並把返回結果冒充自身模型的輸出，以期在人工智能競賽中取得優勢。



2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

指控用虛假賬戶「蒸餾」

據彭博報道，Anthropic周四發布的一份報告稱，月之暗面沒有通過自家的Kimi模型處理這些請求，而是在用戶不知情的情況下，把查詢轉發給Anthropic的聊天機器人。Anthropic提到了一個案例，稱月之暗面向其系統發送了近30萬條客戶請求，主要調用的是Anthropic的Opus人工智能模型。

報告指出，由於Anthropic不允許其技術在中國境內使用，月之暗面使用了5,380個虛假賬戶，其中大多數的定位貌似在新加坡和日本。

Anthropic認定，月之暗面此類活動屬於「蒸餾」的一部分，也就是開發者利用更強大人工智能模型產生的數據來改進較弱的系統。該公司認為月之暗面將從其系統獲得的回覆用於訓練自身的軟件。

Anthropic表示，DeepSeek和小米也曾採取類似做法。

另一邊廂，中國商務部近期表示，有關中國人工智能公司大規模蒸餾美國模型的指控「於事無憑，於法無據」，如果美國「以打擊蒸餾為名，實施遏壓中國人工智能企業的行動，中方必將堅決採取措施予以反制。」

月之暗面（Moonshot AI）創辦人楊智林，於北京舉行的 2026 中關村論壇會議上發表演講。（路透社）

大模型請求 涉視頻監控資料

蒸餾是一種常見的人工智能模型增強技術。Anthropic的管理人士Jacob Klein表示，Anthropic在對自家模型進行蒸餾時，也觀察到了性能提升。

據彭博報道，Anthropic這份長達145頁的報告概述了該公司從去年12月至今年8月期間發現並阻止的一系列與其軟件有關的威脅，其中包括疑似由國家支持以及出於經濟利益動機的網絡攻擊、監控活動和虛假信息行動。

報告發現，一名Kimi用戶曾將中國監控數據上傳到模型中，希望分析某個特定人員的行為是否異常。Anthropic稱，這名用戶可能以為該請求會由月之暗面處理，但最終卻被提交給Anthropic模型，因此被這家美國公司看到。

Anthropic在報告中稱，這項請求包含來自數百個攝像頭的視頻監控資料，其中涉及位於中國軍事設施外部的攝像頭。

報告中的案例還展示了人工智能如何加快惡意軟件製作、社交媒體監控以及政治宣傳。Anthropic表示，在每個案例中，公司都封禁了相關違規賬戶，並開發了防護措施，以防止類似行為再次發生。