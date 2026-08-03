Kimi模型母企月之暗面最快8月在港遞上市申請？　公司否認

內地人工智能（AI）企業月之暗面，據報將於8月內向港交所（0388）遞交上市申請。



據《IFR》報道，月之暗面最快於本月內遞交上市申請，集資額或達到30億美元（約234億元）。

不過月之暗面回應內地傳媒表示，對於有關其於港股IPO傳聞消息不實。

早前完成273億融資

日前《彭博》引述知情人士報道，月之暗面以350億美元（2,730億元）估值，完成新一輪融資，規模為35億美元（約273億元）。

2026年3月25日，中國北京，圖爲月之暗面的創辦人楊植麟在中關村論壇上發表講話。（Reuters）

知情人士透露，月之暗面實際募集金額遠高於最初計劃的10億至20億美元（約78億至156億元）。

月之暗面目前已開始接觸潛在投資者，計劃啟動新一輪融資，目標投前估值為500億美元(約3,900億元），並希望在最快今年於香港啟動首次公開招股前完成最後一次融資。

早前傳7月底完成拆除組籌架構

據知情人士透露，月之暗面希望乘勢而上。該公司計劃在7月底前完成海外紅籌股架構的剝離，為國內融資和更廣泛的IPO籌備工作鋪平道路。

這家中國AI初創公司密集推進融資交易，突顯投資者對其的濃厚興趣。本月，憑借Kimi K3，月之暗面一躍躋身全球人工智能行業前列。

此外《彭博》另有報道指出，月之暗面與阿里（9988）合作，取得2萬顆Nvidia圖像晶片的算力資源，以訓練旗下新模型Kimi 4。