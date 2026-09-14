信用卡疑遭盜用購iPhone　金管局：無額外認證商戶須承擔交易損失

蘋果新型號iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，周六晚上開始接受預訂，但引發大規模懷疑盜用信用卡案。有市民在社交媒體表示，在無訂購手機下收到銀行發出付款短訊，疑被盜卡。警方昨日證實，前日至昨日接到逾700人報案，指懷疑信用卡被盜用於網上購買智能電話。多間銀行表示會協助退款，而金管局也表示，如商戶基於營運考慮而無使用額外認證安排，相關財務損失須由商戶承擔。



金管局表示，個別商戶可能基於營運考慮而不使用或暫停額外認證安排，如In App 認證或一次性密碼。在此情況下，商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。

金管局：商戶不使用或暫停額外認證安排 須承擔交易損失

金管局在接受《香港01》查詢時表示，信用卡交易一直需採取有效措施以確保安全性，保障客戶的利益。個別商戶可能基於營運考慮而不使用或暫停額外認證安排，如In App 認證或一次性密碼。在此情況下，商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。

金管局也特別提醒，銀行信用卡持卡人（卡主）應小心核對交易紀錄，如懷疑或發現信用卡被盜用，應盡快通知發卡銀行，包括透過網上銀行即時停用有關信用卡。一般而言，若銀行信用卡帳戶被用作未經授權交易，而卡主並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，則不需為未經授權交易承擔責任。

四大行回應：持卡人毋須承擔相關款項

滙豐等四大行均表示留意到事件，會為客戶展開調查，並在適用情况下根據信用卡組織規則，啟動退單機制。客戶若已合理和謹慎地使用信用卡並及時通報，而調查後確認有關交易未經持卡人授權，銀行將協助他們完成退款程序，持卡人毋須承擔相關款項。

滙豐表示，就事件展開調查，客戶若出現未經授權交易，應該立即暫停信用卡，客戶如在合理和謹慎地使用信用卡，及時通報的情況下，將會協助退款。

中銀香港表示，如發現信用卡出現未經授權交易，立即登入手機銀行封鎖相關信用卡，或透過在線客服或客戶服務熱線，暫停信用卡並提出爭議交易申請；信用卡客戶均受退款機制保障，所有經核實為未經授權的交易，客戶均毋須承擔責任。

恒生表示，在調查期間支援受影響客戶，客戶如已合理和謹慎使用信用卡，將全力提供協助完成退款程序。渣打銀行發言人表示，會按既定程序即時調查及跟進，確認未經授權交易後持卡人毋須承擔款項，提供即時封鎖與退款申請服務。

渣打銀行表示，就網上有關不同銀行信用卡遭盗用作網上交易的討論，渣打一直設有機制密切監察，並積極協助客戶與商戶及信用卡組織跟進相關可疑信用卡交易。客戶如發現任何未經授權交易，應盡快通知銀行及向警方報案，並可透過網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡。

渣打銀行指，會按既定程序即時調查及跟進，並在適用情況下向相關信用卡組織提出退款申請。若調查後確認有關交易未經持卡人授權，持卡人毋須承擔相關款項。渣打銀行指，為參與商戶的網上交易提供額外認證服務3-D Secure（3DS），以進一步保障客戶，惟是否參與由個別商戶決定。