iPhone 18 Pro預購｜警：逾700人指信用卡疑遭盜用　涉款$1,470萬

蘋果公司Apple上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後多名網民在社交平台發文指，收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡。



警方表示，電子報案中心於9月12日至13日接獲超過700人報案，指懷疑其信用卡被盜用於網上購買智能電話。經初步調查，案件暫列「以欺騙手段取得財產」，涉及金額約1,470萬元，最大金額的一宗案件涉及約11.4萬元，暫未有人被捕。



蘋果Apple9月12日晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機。

iPhone 18Pro、iPhone 18 Pro Max 、iPhone Duo售價、規格、性能比較（Apple官網截圖）

也有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

網民收到大量信用卡收款短訊 惟未能成功預購

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max周六（12日）晚上8時起開放預購，不過網上社交平台隨後有多名網民發文指，收到銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑似遭遇詐騙或被盜信用卡。其中KOL司徒夾帶更收到恒生銀行發出最少6個短訊，每個短訊都顯示為「無卡支付」，金額為13,299元。而根據蘋果Apple的官方售價，疑是iPhone 18 Pro Max 512GB版本手機。

直至周日（13日）凌晨，相關帖文愈來愈多，甚至有網民稱被騙徒盜用信用卡，累計交易逾6萬元，也有網民稱每個交易涉及不同金額，包括10,499元、11,499元及13,299元等。