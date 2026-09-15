平安數字銀行委任葉廸奇為董事長　前局長劉怡翔轉任CEO顧問

平安數字銀行宣布zxab 葉廸奇將獲委任為董事長，劉怡翔將轉任為行政總裁顧問，繼續引領平安數字銀行的發展。

前財經事務及庫務局局長劉怡翔自2021年11月起出任平安數字銀行董事長一職，並將於今年10月1日起退任。退任後，劉怡翔將獲委任為行政總裁顧問。

葉廸奇將於今年10月1日起出任該行董事長。葉廸奇擁有多年豐富的金融及銀行業管理經驗，自2025年4月起出任陸控董事長及獨立非執行董事。此前，曾於2019年8月至2021年11月擔任平安數字銀行(前稱平安壹賬通銀行(香港）有限公司及PAObank)創始董事會主席，亦曾擔任香港上海滙豐銀行有限公司中國地區辦事處中國區行政總裁、滙豐總經理。

劉怡翔表示，歡迎葉廸奇再度加入平安數字銀行，深信他的加入將進一步強化陸控和平安數字銀行之間的協同效應，令銀行注入更多發展動能，為個人及中小企業客戶帶來更優質的綜合金融服務。

葉廸奇表示，衷心感謝劉怡翔於過去近五年來為平安數字銀行作出的貢獻，特別是帶領團隊於高速發展階段奠定堅實基礎。對於再次獲邀加入平安數字銀行，其感到非常榮幸，期待與團隊攜手開闢更多元化銀行業務。