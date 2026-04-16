科技賦能普惠金融　平安數字銀行借力數據助中小企渡過順逆境

隨着全球貿易局勢波動，香港中小企對融資的需求日益增加。根據香港金融管理局數據，為支援企業資金周轉，政府已將「中小企融資擔保計劃」下八成信貸擔保產品的申請期延長至2028年3月，總承擔額更增至3,100億港元。不單是政府積極支援中小企，平安數字銀行亦與中小企並肩同行，透過數據和科技簡化融資流程。平安數字銀行商業銀行主管譚劍明（Terry）指，透過數據賦能，以商業數據替代文件，無論順境或逆境，為中小企提供全方位的支援。



打破數據壁壘 審批大幅縮短至最快1個工作天*

作為首間參與「商業數據通 (CDI)」的數字銀行，平安數字銀行於運用替代數據簡化融資方面已成為佼佼者。早前，平安數字銀行成功引入「港口社區系統」數據，並作為試點案例協助探索「系統數據替代傳統貨運證明文件」的潛力。由於過去港口資訊較為分散，銀行難以整合貿易數據，需花費更多時間準確評估企業營運狀況及信貸風險。但透過「港口社區系統」整合海、陸、空物流數據，將報關、物流、訂單等關鍵資料打通，零碎的貿易數據可轉化為有效的信用依據，讓銀行可直接核實交易背景，減少對紙本文件的依賴，協助企業更快取得融資支持。即使企業缺乏傳統抵押品，只要具備良好的實際交易紀錄和健康的貿易週期，也能順利融資。這種模式將傳統銀行的人工審核流程大幅縮短，最快可於1至2天內完成審批*，效率顯著提升。

譚劍明強調︰「我們的初心就是服務中小企，承諾不論環境好壞都會堅守服務。」他形容這是一場不依賴傳統流程的科技競賽，在經濟波動或貿易局勢不穩、資金周轉成為企業生死存亡關鍵之際，銀行絕對不會「落雨收遮」，以快而準的方案協助中小企渡過難關。

提供全方位金融配套 24/7全天候支援跨境貿易

除了核心的融資支持外，銀行亦提供定期存款、跨境匯款，以及24/7全天候的外幣兌換服務。由於貿易結算涉及多種貨幣，全天候的兌換服務讓企業即使在非辦公時間，也能即時處理匯率波動帶來的貨幣兌換問題，增加營運靈活性。

針對大灣區內快速增長的跨境電商客群，平安數字銀行將其視為發展重點，致力於了解其業務邏輯並提供精準的資金方案，協助企業在跨境貿易中更得心應手。此外，透過數據讓銀行多維度了解中小企，優化身分審查（KYC）流程，將開戶時間大大縮短，大幅降低中小企進入金融服務的門檻與時間成本。全天候的金融支持，不僅能穩定企業營運，更能讓中小企在競爭激烈的市場中把握先機。

譚劍明表示，支援中小企不僅是一項商業決定，更是履行社會責任的體現。他說︰「若能確保僱主經營穩定，企業便能持續擴充人手並準時發放薪酬予員工，實際上是在間接扶持整個香港的經濟。」透過科技賦能金融，平安數字銀行期盼能持續鞏固香港作為國際金融及貿易中心的地位。

*1個工作天是從銀行收到貸款申請並收齊所有申請文件後計起

外幣兌換涉及風險。

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(資料及相片由客戶提供)