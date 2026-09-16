習特會前瞻｜關稅鬆綁在即？　傳中美擬延續休戰　減稅300億美元

中美正在討論削減部分商品的關稅，包括美國對華出口的能源和農產品。據《彭博》報道，下週的習特會或將達成協議，降低美國製造商使用的中國進口投入品的關稅，亦削減300億美元商品貿易額關稅的計劃。其中，部分中國商品將適用最惠國稅率。這意味著，此次峰會或將延長原期一年的貿易休戰。



《彭博》稱，農業將在此次談判扮演核心角色。下週，中國國家主席習近平赴美與美國總統唐納德·川普會晤時，國有糧食貿易企業中糧集團可能隨行。此外，亦有十多家公司可能會被納入隨行的企業高管代表團，但最終名單尚未確定。

達成此類協議表明，儘管中美在如何應對人工智能、出口管制以及台灣等問題上的分歧不斷擴大，華盛頓和北京仍有能力維持雙邊關係穩定。此外，協議延續也意味著，今年5月在北京川習會晤時成立的貿易理事會將取得一些實際成果。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

2500萬噸採購達標在望 中國再加碼170億美元

事實上，中國正穩步兌現其承諾，即至2028年每年購買2,500萬噸美國大豆。今年的採購量已突破目標一半，成為中美貿易關係中的一個亮點。白宮5月表示，北京亦承諾在大豆採購外，每年至少購買170億美元美國農產品。

美國貿易代表辦公室、中國商務部和中糧均未回應置評請求。