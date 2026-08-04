中美AI競賽｜內地據報憂臨美AI模型攻擊　冀習特會能商討雙贏方案

中美雙方就人工智能（AI）競爭日益加劇。據《彭博》報道，內地越來越擔心Anthropic PBC的Mythos可能會被用來對付世界第二大經濟體，這無疑會在計劃中的習近平和特朗普峰會之前，給本已高度緊張的局勢增添一個新的敏感問題。



據報道引述知情人士透露，內地官員對美國公司開發的Mythos和其他前沿人工智能AI模型的網絡能力表示擔憂。因討論敏感問題，知情人士要求匿名。他們表示，內地官員認為Mythos等模型有可能被用作進攻性武器，並質疑Anthropic為何拒絕內地出於正常目的使用這些系統。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

冀兩國元首會面前保持良好氣氛

他們說，內地希望在習近平計劃於9月24日訪美前保持相對友好的氛圍，並尋求在兩國領導人會晤前預計舉行的AI會談中達成「雙贏」局面。即便如此，兩國政府間的猜疑心態依然很重，美國擔憂內地企業利用美國前沿模型訓練其自身版本的AI系統。

美國財政部長貝森特上個月表示，如果發現外國公司從美國企業竊取智慧財產權將實施制裁，但他沒有說如何制裁。在那之前，北京公司月之暗面發布了一個據稱可以抗衡一些美國最好產品的模型。負責監管出口管制的中國商務部上周警告稱，中國將採取「一切必要措施」應對美國的威脅。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

中方尚未針對美AI開發商採取行動

知情人士稱，內地方面目前沒有針對Anthropic或其他美國AI開發商採取任何立即行動的計劃，但官方正在制定應對方案，以防美國對有關領域的內地公司採取措施。他們表示，內地的應對措施可能包括實施制裁或將美國AI公司列入受限制實體清單。

據報道中國外交部讓記者向有關部門詢問，商務部未回覆尋求評論的傳真。

特朗普稱考慮對AI實施更多管控措施

特朗普已表示，其政府正在考慮對AI實施更多管控措施，同時對可能不利於美國企業對抗內地競爭對手的措施保持警惕。「我們必須兩方面都謹慎行事」他上周三在橢圓形辦公室對記者說，「我們不想限制他們，以至於突然之間，我們落後於內地了。」

白宮發言人Liz Huston表示，本屆政府「正堅定推進創新，以擴大美國對世界其他地區的領先優勢」。