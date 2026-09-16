施政報告｜金管局將推七天離岸人民幣投標機制　研AI分析支付數據

香港政府公布2026年施政報告，金融政策繼續以鞏固國際金融中心及離岸人民幣業務樞紐為主軸。其中，人民幣市場成為今次金融政策重點，政府提出從增加市場流動性、擴大「點心債」市場、豐富人民幣產品，以及加強跨境金融合作等方面下功夫，金管局亦將推出多項新安排，進一步完善離岸人民幣市場基礎設施。



政府指出，香港2025年離岸人民幣貸款創下9,350億元人民幣歷史新高，人民幣債券發行規模連續兩年達到1萬億元，反映香港離岸人民幣業務樞紐地位持續鞏固。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

金管局推七日流動性投標 拓銀行短期人民幣資金渠道

在增加人民幣流動性方面，金管局將推出七天離岸人民幣流動資金投標機制，為銀行提供另一個短期人民幣資金渠道。

同時，政府將把2025年推出的人民幣業務資金安排額度擴大至5,000億元人民幣，貸款年期由原來安排延長至三年。有關安排旨在向銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，推動實體經濟擴大人民幣應用，並將相關服務輻射至東盟、中東及歐洲等市場。

金管局亦正與中國人民銀行探討優化貨幣互換協議安排，以提升離岸人民幣市場的流動性保障。

另外，政府提出研究發行離岸人民幣短期債務工具，為市場提供更多投資及流動性管理產品，並進一步完善離岸人民幣利率曲線。換言之，今次政策不只着眼於增加人民幣資金供應，亦希望逐步補充短期人民幣金融產品及利率基準。

金管局（資料圖片）

增人民幣風險管理工具 債券抵押品用途擴大

施政報告提出，隨着國債期貨正式推出，證監會將支持港交所豐富人民幣兌其他貨幣的匯率期貨產品；「債券通」北向通債券作為抵押品的接受範圍亦將擴大至港交所旗下三家結算所，南向通債券則會納入回購安排，讓境內外投資者持有的債券資產有更大資金運用空間。

此外，政府計劃進一步拓展離岸人民幣與其他貨幣的直接兌換安排。金管局、中國人民銀行及印尼央行預計於年內啟動離岸人民幣與印尼盾雙邊貨幣交易框架，並推動更多在港外資銀行直接加入人民幣跨境支付系統（CIPS），擴大人民幣清算網絡。

金管局金融科技政策加碼 CBDC與代幣化成另一主線

除傳統人民幣市場外，金管局在數字金融方面亦有多項新部署。

金管局計劃於年底前試行外匯基金票據代幣化運作，讓銀行進一步利用代幣化技術管理外匯基金票據，涉及資產規模逾1.3萬億港元。政府亦會推動代幣化債券及分布式分類帳技術（DLT）在資本市場的應用。

在央行數碼貨幣方面，金管局計劃於今年年底左右完成EnsembleTX的央行數碼貨幣（CBDC）結算及24/7全天候運作安排，並探索更多代幣化存款應用。

而在貿易融資領域，金管局亦會探索代幣化存款與內地合作的應用場景，並計劃於年底前完成試點交易。

黃金（資料圖片）

金管局料適度增持黃金

政府提出強化香港國際黃金交易市場，港交所將於今年內公布以人民幣計價及實物交收的新黃金期貨合約詳情，政策目標之一是提升人民幣在貴金屬定價方面的國際影響力。

與此同時，金管局正研究外匯基金適度增持黃金，以及參與香港現貨及期貨市場，並將現有黃金庫存逐步轉移至香港黃金中央清算及結算系統指定倉庫。香港黃金中央清算及結算系統則預計於2027年第一季正式啟用。

這意味着今次金融政策並非單純擴大人民幣存貸款及債券市場，而是嘗試把人民幣進一步嵌入股票、債券、外匯、衍生工具、黃金及數字資產等不同金融市場。

固定收益市場成重要一環 運用AI升級技術

除人民幣外，施政報告亦提出進一步發展香港固定收益市場。政府指，2025年經香港安排發行的債券份額約佔全球四分之一，並會建立香港電子固定收益及貨幣交易平台，先發展債券交易，再逐步擴展至貨幣及外匯交易。

證監會亦將推動港交所於今年第四季為「互換通」新增參考利率，以反映內地銀行間融資成本，便利國際投資者管理人民幣利率風險。

金管局亦會研究運用AI分析支付數據，以提升銀行偵測可疑交易能力，並推動銀行及儲值支付工具使用「智方便」多重身份認證功能，同時已推出「量子準備度指數」，協助金融業提前部署量子計算時代的密碼技術升級。