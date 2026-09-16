施政報告2026｜李家超上任四年來經濟轉正增長　金融政策一文看清

【施政報告/施政報告2026】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026，並公布首個五年規劃。在施政報告內，李家超宣布一系列支持金融業發展措施，本文將羅列相關措施詳細內容。



李家超表示，本屆政府上任已滿四年，回顧這四年，香港經濟由負增長3.7%轉為去年正增長3.6%，今年上半年更按年增長5.1%，創下近五年最強勁半年度表現。

李家超表示，本屆政府上任已滿四年，回顧這四年，香港經濟由負增長3.7%轉為去年正增長3.6%，今年上半年更按年增長5.1%，創下近五年最強勁半年度表現；貨物出口亦按年增長逾26%；本地生產總值在2025年突破33,000億港元。本地和境外公司註冊數目同創歷史新高，首次公開招股（IPO）集資總額位居全球前列。市民每月就業收入中位數四年間累積上升約20%。香港的成績，獲得國際認同。

香港蟬聯全球最自由經濟體榜首，跨境財富管理中心地位躍升世界第一，國際金融中心地位回升至全球第三，世界競爭力升至全球第二，人才競爭力上升十位至全球第四，教育競爭力位列全球第三，香港五所大學躋身全球百強。

李家超又指出，落實取消強制性公積金（強積金）「對沖」安排；法定最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」；優化連續性合約工時基準，由俗稱「418」轉為「468」，讓更多勞工獲得更好的保障。

李家超表示，香港將深化全球離岸人民幣業務和資本市場，打造國際資產財富管理中心及國際風險管理中心，並優化證券市場，拓展固定收益及大宗商品交易生態。

鞏固和提升香港國際金融中心地位

他表示，會鞏固和提升香港國際金融中心地位，堅持國際定位。香港將深化全球離岸人民幣業務和資本市場，打造國際資產財富管理中心及國際風險管理中心，並優化證券市場，拓展固定收益及大宗商品交易生態。同時以綠色、數字、創新賦能實體經濟升級，深化內外聯通，鞏固全球資金融通樞紐地位。

香港2025年離岸人民幣貸款創9,350億元人民幣歷史新高，債券發行規模連續兩年達1萬億元，全球離岸人民幣業務樞紐地位穩固。

李家超表示，將全力深化市場發展，增加流動性。2025年推出的人民幣業務資金安排向銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，推動實體經濟擴大人民幣應用，輻射至東盟、中東和歐洲等地，額度擴至5,000億元人民幣，貸款年期增至三年。香港金融管理局（金管局）正與中國人民銀行探討優化貨幣互換協議安排，提升離岸人民幣市場流動性保障，鞏固香港全球離岸人民幣樞紐地位。

金管局將推出七天離岸人民幣流動資金投標機制，拓寬銀行短期資金渠道，並研究發行離岸人民幣短期債務工具，為市場提供更多優質投資和流動性管理產品，完善離岸人民幣利率曲線。

擴大點心債市場

適時增發點心債並優化年期結構；爭取國家財政部增加在港發債規模及頻率，鼓勵政策性金融機構來港發債。

香港交易及結算所有限公司（港交所）會推出「港交所離岸人民幣債券指數」，作為市場走勢參考及交易所買賣基金（ETF）掛鈎標的。

多元化產品

金管局將探索把「債券通」（南向通）產品範圍擴展至港幣債券和人民幣債券相關產品。證券及期貨事務監察委員會（證監會）正籌備把人民幣櫃台納入港股通，港交所亦將鼓勵上市公司增設人民幣櫃台。

隨着國債期貨正式推出，證監會將支持港交所豐富人民幣兌其他貨幣的匯率期貨產品。

在「債券通」機制下，北向通債券作為抵押品的接受範圍將擴大至港交所旗下的三家結算所，南向通債券亦將納入回購安排，盤活境內外投資者資產。

深化對外合作推廣

金管局、中國人民銀行及印尼央行預計於年內啟動離岸人民幣與印尼盾雙邊貨幣交易框架；金管局將拓展離岸人民幣與其他貨幣的直接兌換安排。

金管局會推動更多在港外資銀行直接加入人民幣跨境支付系統（CIPS），擴展清算網絡；深化與東盟、中東央行合作，加強與中亞、拉美等地區聯繫，並聯同香港銀行公會出訪印尼，推廣香港離岸人民幣服務優勢。

開發固定收益市場新增長點

香港是安排亞洲機構向國際發行債券的最大中心，2025年經香港安排發行的份額佔全球約四分之一。會進一步鞏固香港國際固定收益中心的地位，證監會將完善固定收益市場監管框架，制訂接軌國際的發行與交易行為準則。

中國外匯交易中心和港交所合資成立的債券通公司將建立香港電子固定收益及貨幣交易平台。平台會先發展債券交易，逐步擴展至貨幣和外匯等交易。

證監會推動港交所於今年第四季為「互換通」新增一項參考利率1，以反映內地銀行間的融資成本，便利國際投資者管理人民幣利率風險，並探索推出債券回購集中清算機制，提升市場流動性。

2025年至2026年上半年，在香港發行的數碼債券規模穩處領先地位，佔全球約五成份額。政府將着力拓場景、推普及恆常發行數碼債券，推動創新，包括應用不同數碼貨幣結算，並探索其於數碼債券全周期應用（如派息、贖回）。

金管局於年底前試行外匯基金票據代幣化運作，以助銀行進一步利用代幣化技術優勢，全天候高效運用逾13,000億港元的外匯基金票據，提升資產負債管理效率。

金管局「代幣化債券專家小組」會探討創新方案，並與財經事務及庫務局（財庫局）共同開展法律框架檢視的第二階段工作，促進分布式分類帳技術（DLT）在資本市場的應用。

迅清結算有限公司（迅清結算）（CMU OmniClear）在今年內建立數字資產平台，提供數字債券發行和交收等一站式服務。

優化證券市場

本港股票市場表現強勁，截至今年8月底的新股集資額超過3,400億港元，超越去年全年規模。為進一步完善股票市場制度，證監會將於2027年就精簡招股章程披露要求展開諮詢，便利優質海外企業來港上市。

證監會與港交所推動東南亞及「一帶一路」沿線國家等海外企業來港雙重主要上市及第二上市，並推進把哈薩克斯坦合資格交易所納入認可證券交易所名單。

證監會與港交所於今年第三季展開提升上市機制競爭力的第二階段諮詢，優化須予公布的交易、關連交易、分拆上市等規定，降低合規成本，提高上市公司企業併購、重組及業務分拆的靈活性。

港交所港股科技板塊的流動性已佔整體市場超過四成。港交所將於明年上半年就修訂特專科技公司上市制度展開諮詢，包括檢討市值門檻等。

港交所正協同市場開展籌備，並會在與內地相關單位協調後推出現貨市場「T+1」結算周期；同時與金管局為衍生產品收市後交易引入批發層面央行數碼貨幣（即「數碼港元」支付方案），目標於今年內進行真實交易。

會深化資本市場的跨產品與跨市場融合和流動性，迅清結算營運的債務工具中央結算系統（CMU）會分階段推出全球證券服務；並加強與歐美、中東、中亞及東盟市場連接，便利投資者透過CMU進行全球資產配置。

金管局與港交所將推進迅清結算與存管及代理人系統（DNS）互聯，推動制度和技術突破，探索構建債券與股票資產統一管理框架，釋放跨資產協同潛能。

政府會構建多層次金融衍生品體系，強化風險管理和價格發現功能，全面提升市場配置效率，港交所會支持業界豐富主題型股票指數、發展多元化債券指數、探索商品指數，並推出更多指數ETF及衍生產品，建立金融指數生態圈。

港交所的衍生產品市場諮詢小組將研究進一步豐富衍生產品生態，包括推出更多短周期股票期權、主題型期貨和期權等。

證監會將推動和支持港交所持續提升市場流動性，增強資金靈活性：優化跨結算所保證金安排，合併評估參與者在不同市場的可抵銷持倉風險，降低成本和提升效率。擴大非現金抵押品接受種類，並下調相關費用。

國際資產及財富管理中心

香港今年躍居全球最大跨境財富管理中心，將持續構建更具吸引力的資產及財富管理生態圈，包括在有關優化基金、單一家族辦公室和附帶權益優惠稅制的條例草案獲立法會通過後加強推廣，吸引基金和家族辦公室落戶香港以及更多環球資金在港管理，並推動產品創新和市場升級。

於2026年內提交有關便利房託基金（REIT）私有化或重組的條例草案；並於2027年上半年提交為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅的條例草案。

證監會將精簡程序，吸引優質海外房託基金來港雙重上市，並於2026年第四季修訂守則，促進基金產品創新，擴闊投資者選擇。繼續爭取盡快落實把房託基金納入互聯互通。

同時持續吸引多元資金在港配置優質資產：推動內地保險資金透過互聯互通投資香港ETF，並擴大ETF互聯互通合資格產品範圍。推動港交所與東南亞交易所互掛ETF。取消強積金基金投資合資格指數追蹤ETF的總投資上限等限制，促進強積金基金善用本地優質ETF。

香港將進一步完善保險監管制度，構建多層次風險管理體系，打造亞洲頂尖的風險管理中心，以金融安全保障實體經濟發展。

強化國際再保險樞紐

保險業監管局（保監局）正積極開拓再保險及專屬自保保險業務，強化資本市場和保險業的協同效應，打造國際風險轉移平台：今年已為三間專屬自保保險公司批出授權，令總數增加至九間，助力企業建立完備的全球風險管理能力。

繼續推廣保險相連證券（ILS），縮窄巨災風險保障缺口，並檢視投資者限制以激活ILS基金交易市場。研究修改法例引入「受保護單元公司」（PCC），降低設立專屬自保保險公司及發行ILS的成本。

發展專項保險保障新興產業需求，新興產業發展會催生大量新型特殊保險需求。政府與保監局將適當地提升業界的承保胃納，涵蓋黃金儲存、大宗商品交易、綠色燃料加注等。

促進金融科技創新

證監會將推動金融科技賦能行業升級，完善虛擬資產發牌制度，制訂具體監管指引，為虛擬資產服務提供者釐清合規路徑。完善代幣化投資產品監管框架，促進黃金及其他合適的現實世界資產的代幣化產品在持牌平台發行交易，以及創新產品的推出。

推動受規管穩定幣於持牌虛擬資產交易平台交易、結算代幣化貨幣市場基金，提升香港國際數字資產樞紐的競爭力。

金管局計劃於今年年底左右完成EnsembleTX的央行數碼貨幣（CBDC）結算和24/7全天候運作安排，以及探索更多代幣化存款應用。