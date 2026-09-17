美國加息｜美聯儲加息0.25厘符預期　3年來首次　料今年再加一次

美國聯儲局於本港時間周四（17日）凌晨公布議息結果，歷經連續五次按兵不動後，最終加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至3.75厘至4.00厘，符合市場預期，這也是聯儲局2023年7月以來首次宣布加息。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。會議點陣圖顯示，今年料再加息一次。



美國加息前夕，長債息早已抽升。（視覺中國）

聯儲局最新的點陣圖顯示，19名官員中有18人提交了點陣圖預測，其中16人認為今年應再次加息。當中12人認為應再上調一次0.25厘，4人料加息兩次、各0.25厘；無人認為今年應再減息。

3年來首次加息 10年期美債早前升破5%

2024年9月，因美國通脹壓力緩和、就業市場相對疲弱，美聯儲開始減息周期，逐步下調利率，將利率從5厘樓上左右的高點減至去年底3.5厘至3.75厘的目標區間。

只不過，今年美國通脹壓力因中東戰火再次升溫，油價近月衝破100美元一桶。在今年連續五次維持利率不變後，美聯儲終於本次決議加息，為3年來首次加息。

美國最近公布的8月消費者物價指數（CPI）按年上升3.4%，剔除食品及能源的核心CPI亦按年升2.4%，均高於聯儲局2%的政策目標。

事實上，在美國加息前，美債息已「偷步」上升，10年期升至5.01%，而30年期亦升至5.37%。

美聯儲2019年三度降息引發外界高度關注。（VCG）

回顧3年前加息期 香港利率一年飆逼6厘

美國上一次加息週期為2022至2023年。為了遏制疫情後的惡性通脹，美聯儲當時展開四十年來速度最快、強度最高的貨幣緊縮政策期間。該期內共加息11次，累計達5.25厘，將利率從接近零急速推升至5.25至5.5%的高位。

隨著美息攀升，港美息差拉闊。資金大規模外流，銀行體系總結餘由高峰期逾3,000億港元驟降至450億港元。在此情境下，香港基本利率亦緊跟回升。直至2023年9月，基準利率從0.5%飆升至5.75%。H按實際利息（1個月H按+1.3%）亦從1.5%上升至最高4.125%。