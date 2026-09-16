中金策略會｜AI掀全球「去通脹」壓力　港股反彈緊盯「兩大時刻」

美聯儲議息快將公布議息結果，中金公司專家認為，美聯儲即便加息亦將偏向鴿派，不存在持續大幅加息的基礎。另一邊廂，近期港股疲弱，失守25000點關口，中金認為，港股若要走出震盪區間，需緊盯「924財政政策」與「DeepSeek」兩大關鍵時刻。



中金分析，AI技術革命將給內地帶來前所未有的「去通脹」壓力。（路透社）

AI加劇通縮壓力 短視頻出海迎轉機

中金公司首席經濟學家繆延亮在該行秋季海外投資策略會上分析稱，AI技術革命將給全球經濟帶來前所未有的「去通脹」壓力。一方面，AI推高整體供給，但需求跟進不足；另一方面，AI取代就業並壓低勞動收入佔比，進一步抑制總需求，這意味著未來經濟增長將更加依賴財政擴張與再分配機制。

他指出，當前AI主要作用於教育、醫療等不可貿易服務業，定價主要由國內市場決定，易引發價格下行與「內卷」；但若能將「AI短視頻」等前端產品推向海外，則可轉化為可貿易路徑，成為企業出海增長的新轉機。

劉剛指出，港股若要有效突破區間震盪並迎來持續反彈，需等待兩個核心時刻，即「924時刻」及「DeepSeek時刻」。

消費拖累恒科 港股破局睇「兩大時刻」

中金公司研究部首席海外與港股策略分析師劉剛針對港美股進行了深度剖析。他表示，港股今年以來表現不盡人意，恒生科技指數累跌約21%，主因權重股多與內地消費板塊掛鉤。

對於人民幣走強與港股走勢的背離，他解釋稱，此輪人民幣升值主要由出口帶動，與消費無關。

劉剛續指出，港股若要有效突破區間震盪並迎來持續反彈，需等待兩個核心時刻：一是「924時刻」，即中國財政政策在居民消費端迎來實質轉折；二是「DeepSeek時刻」，即科技龍頭能證明龐大的AI資本開支能轉化為實質盈利與業務回報。

至於美股市場，劉剛預期大市將維持高位震盪格局。儘管市場對Anthropic、OpenAI等龍頭的高額融資與未來回報率存有疑慮，但美國消費依然強勁，美股整體盈利基本面仍具足夠韌性。

人民幣國際化提升 香港離岸樞紐地位鞏固

談及香港的金融定位，劉剛極為看好人民幣國際化帶來的機遇。目前，香港推出5年期國債期貨，中資與港企積極發行點心債與熊貓債，以及建設2,000噸黃金倉儲等措施，正全面鞏固香港作為全球離岸人民幣與資產配置中心的核心地位。

繆延亮補充指，美聯儲若加息並不意味著美元必然持續走強，美元對全球利率的傳導效應正在弱化。人民幣國際影響力持續提升，但「其升值的天花板可能比想像中低」。