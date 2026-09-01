滙豐廖宜建︰人工智能等「新新三樣」已成中國出口新名片

中國已成為全球創新與科技的重要推動力量，其人工智能產業正吸引全球目光，為海內外企業及投資者創造增長新機遇。在此背景下，滙豐本周在深圳舉辦第十三屆「中國研討會」，超過1,500名全球商界領袖、企業高管，以及機構和個人投資者聚首一堂，共同探討宏觀經濟趨勢，以及人工智能（AI）、生物製藥等領域的中國市場投資機遇。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建今日﹙1日﹚為活動致歡迎辭。他表示：「中國已成為全球創新與科技的重要推動力量，機械人、人工智能及創新藥『新新三樣』已成為中國出口新名片，尤其是中國的人工智能基礎設施供應鏈，將為全球企業和投資者創造增長新機遇。」

另外，他指出：「滙豐近期的研究報告顯示，2026年第一季度，以價值計算，中國內地和香港共佔全球人工智能相關出口的三成；目前，在全球前九大模型的詞元（token）使用量當中，中國模型的佔比超過八成。我們預期，未來幾年全球人工智能的投資仍將保持強勁勢頭，以中國為主要代表的亞洲市場將繼續成為全球人工智能出口的核心地區，而『詞元出海』更有望成為中國數字服務貿易的全新增長點。」

廖宜建續說：「深圳是全國最具活力的創新樞紐之一，今年11月亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議也將在此舉行。我們選擇在深圳舉辦『中國研討會』，旨在讓國際投資者近距離感受中國市場的巨大潛力和創新動力，並與高端製造、生物科技、互聯網等新經濟領域的中資企業交流互動，探討合作機遇。作為全國最大的國際銀行，滙豐致力協助客戶把握中國市場機遇，以及支持中國企業拓展海外市場。」