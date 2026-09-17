美債保衛戰｜沃什抗通脹姿態安撫債市情緒　全球債券反彈

在聯儲會加息以及主席凱文·沃什誓言抑制通膨後，美債市場情緒有所緩和，交易員在等待周五的日本央行政策決定。



10年期美債息 結束八連升

10年期美債殖利率下跌4個基點至4.98%，結束了此前連續8個交易日的漲勢。澳大利亞和日本的同期限國債殖利率分別下跌逾4個基點和逾1個基點。歐洲市場，短期德國國債小幅下跌。

彭博報道指，本周全球國債平均殖利率攀升至19年來最高水平，原因是中東緊張局勢升級推高了油價，加劇了通膨預期。聯儲會周三提高利率0.25個百分點，符合普遍預期，而且決策者預測中值顯示今年晚些時候還將加息一次。

「聯儲會別無選擇，只能加息，否則將面臨更大規模的債券市場拋售，」Laffer Tengler Investments固定收益主管Byron Anderson表示。「從現在開始市場敘事與聯儲會相衝突，這意味著波動性將進一步加劇。」

央行青睞的通膨指標7月為3.7%，接近2023年以來最高水平，高於聯儲會2%的長期目標。沃什表示，夏季的通膨數據並不能表明潛在通膨趨勢已出現實質性改善。

在消化聯儲會決定的同時，投資者也將目光轉向了正在進行政策會議的日本央行。（Reuters）

報道又指，「對債券市場而言，這很可能會產生長期影響，而不是造成短暫的風暴，」Vantage Global Prime的市場分析師Hebe Chen表示。「短期市場現在必須考慮聯儲會進一步收緊聯儲會的可能性，而長期市場已經在應對通膨、大量債券發行和財政方面的擔憂——這意味著即使最初的波動趨於穩定，高殖利率的引力可能依然存在。」

在消化聯儲會決定的同時，投資者也將目光轉向了正在進行政策會議的日本央行。 彭博調查的觀察人士均預計央行將把政策利率從1%上調至1.25%。

據會談記錄，美國財政部長斯科特·貝森特對日本為解決日圓嚴重低估問題而採取的果斷市場行動和貨幣措施表示強烈支持。

「儘管債券市場可能對日本央行的加息反應平淡，但真正會引發全球市場震盪的，是8比1的投票結果，或是央行對最終利率持鷹派觀點，」道明證券利率及宏觀策略師Prashant Newnaha表示。「這對日本以外的債券市場將是不利的，因為它可能會加劇市場對日本失去其作為全球固定收益支柱地位的擔憂。」