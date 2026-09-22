投行觀點｜瑞銀削韓股目標價一成　「三大利空」壓頂！

瑞銀在最新報告中將韓國綜合股價指數（KOSPI）未來12個月預測值從8,800點下調近10%至8,000點，理由是韓國利率上升、韓元走強以及國際油價走高帶來的宏觀壓力。



以9月21日收盤價7,007.72點計算，8,000點目標位意味着約14%的潛在上行空間。



砍估值，盈利也微調

細看本次調整，目標位下調主要源自估值壓縮，盈利預測僅為同步微調：瑞銀將KOSPI的隱含市盈率（P/E）從8倍降至7倍，同時對2026、2027年KOSPI每股收益（EPS）增速的預測從262%、43%微調至256%和38%。

與市場一致預期相比，瑞銀2026年的預測（256%）低於共識的279%，2027年（38%）則高於共識的36%。

報告指出了一個更為明確的警示信號：9 月 KOSPI 共識 EPS 修正按月下降 0.7%。相比之下，7–8 月按月為 +5%，2026 年上半年高達 +14%。這是年內修正首次轉負，此前強勁推動指數上漲的存儲半導體板塊評級上調趨勢已出現逆轉。

瑞銀分析師 Yong-Suk Son 團隊指出，在三季度與四季度財報正式發布前，指數大概率維持區間震盪，以進一步驗證當前的盈利預期能否兑現。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

加息、高油價與升值壓力

韓國央行自7月以來已兩次加息，10年期國債收益率從年初的3.4%飆升至4.5%；與此同時，原油價格突破每桶100美元，加劇了通脹壓力。

匯率方面，瑞銀測算韓元每升值1%，KOSPI整體企業盈利將下降約1.1%。

瑞銀設定KOSPI的樂觀情景目標為9200點，悲觀情景目標為5100點。

在板塊配置方面，瑞銀維持對存儲半導體板塊的偏好，將三星電子和SK海力士列為重點投資標的。與此同時，該行正在向提供股東回報的價值型和優質股票輪動，以應對市場動能放緩和流動性受限的環境。